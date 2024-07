Chiara Nasti è diventa mamma per la seconda volta: l’annuncio con Mattia Zaccagni

Per l’influencer e il calciatore è tempo di grandi annunci, la coppia formata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ha annunciato la nascita della seconda figlia, Dea, venuta al mondo nelle scorse ore, a circa un anno e mezzo dalla nascita di Thiago, primogenito dei due che non hanno fatto niente per nascondere la loro gioia questa mattina quando hanno dato la lieta notizia ai fan: “Sono rinata per la seconda volta”, ha scritto l’imprenditrice digitale sui social pubblicando alcune foto in cui compare tutta la famiglia, poi è toccato al papà e calciatore della Lazio, reduce da Euro 2024 con l’Italia: “È nata Dea! Benvenuta principessa di mamma e papà, siete la mia forza, la mia luce! Vi amo, complimenti mammina, benvenuta Dea”

Una gioia immensa per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che hanno postato a corredo uno scatto con la figlia, abbracciandola e baciandola subito dopo la nascita: un giorno storico per la coppia seguitissima dai giovani che ha voluto condividere il momento di gioia con i fan.

Chiara Nasti, la gioia dopo la delusione: qualche giorno fa è stata derubata

L’influencer ha avuto modo di darsi ai festeggiamenti dopo la nascita della figlia Dea, una notizia fantastica arrivata a non troppi giorni di distanza dal furto subito in casa da Chiara Nasti, che con il marito Mattia Zaccagni è stata derubata in casa per la seconda volta, con un bottino particolarmente cospicuo, tra preziosi, borse e orologi, un’amarezza che dopo qualche giorno ha conosciuto anche la sorella Angela, rapinata nella sua dimora dai malviventi, e la questione ha scatenato la rabbia del padre delle due sorelle: “Ora siete contenti? L’ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più, state attenti, questa è follia, lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m**** senza dignità, trovatevi un vero lavoro”.

Giorni complessi che per fortuna rappresentano il passato e che hanno dato ora spazio alla felicità per la nascita della figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, divenuti genitori per la seconda volta.