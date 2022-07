Chiara Nasti, hater l’attacca per il seno/ Lei l’asfalta “Tanto vere o finte a te nessuno le dà”

Negli ultimi tempi l’influencer Chiara Nasti ha molto fatto parlare di sè e discutere molto dapprima per il suo party di rivelazione del sesso del bambino per cui ha affittato tutto lo Stadio Olimpico e successivamente per alcuni commenti inopportuni sulle donne in gravidanza.

Chiara Nasti è spesso anche intervenuta per difendersi da qualche haters che è intervenuto sul suo profilo Instagram per criticarla ed insultarla, in particolare nelle ultime ore un suo follower è intervenuto criticando il suo seno e i ritocchi estetici a cui l’influencer si è sottoposta.

Chiara Nasti ingrassa in gravidanza ed è bufera nel web / "Una vergogna leggere..."

Chiara Nasti asfalta un hater su Instagram

Chiara Nasti dopo l’ennesimo commento aggressivo ha deciso di intervenire per rispondere alle critiche ricevute con un commento che non è passato inosservato a molti scrivendo: “Plastica o no a te che cambia? Marcare sempre su sta roba “plastica”, “plastica” lo sai che ti fa meno uomo? Non si dice ad una donna.. pensalo ma risparmiaci la tua maleducazione e frustrazione” replicando poi nella solita maniera schietta che l’ha sempre contraddistinta: “Tanto vere o finte a te nessuno le dà. Insomma, guardati”.

Chiara Nasti furiosa contro un hater "Non ti vergogni schifoso?"/ Spunta ancora il 'gamberetto'

Nonostante le numerose critiche che Chiara Nasti riceve quotidianamente su Instagram l’influencer ha annunciato a tutti i suoi follower di aver scelto il nome del bambino che nascerà a novembre, anche se per il momento ha preferito aspettare ancora qualche tempo prima di rivelare la sua scelta a tutti.

