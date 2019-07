Chiara Nasti, insulti sul web/ “Cattiveria. Non essere come voi è una soddisfazione!”

Periodo abbastanza complicato per Chiara Nasti. Se la sorella minore, Angela, è finita al centro delle polemiche per la storia col calciatore Kevin Bonifazi, Chiara non è da meno. Gli ultimi scatti sono preda di numerose critiche, da chi la accusa di fare un uso spropositato del fotoritocco a chi, invece, polemizza perché trova sia interessata solo a lusso e cose materiali. La maggiore delle Nasti, attualmente in vacanza con la sorella tra Ibiza e Formentera, ha deciso di replicare. Su Instagram, attraverso le sue stories, Chiara si è sfogata contro tutte quelle donne che continuano a criticarla. “Quanta cattiveria, complimenti grandi donne… per me non essere come voi è già una grande soddisfazione.” esordisce la Nasti.

CHIARA NASTI, PIOGGIA DI CRITICHE DOPO LA ROTTURA COL FIDANZATO

Lo sfogo di Chiara Nasti su Instagram prosegue: “E poi parlate tanto di umiltà, come se fosse una cosa che non mi appartiene. Io non mi sento superiore a nessuna. Volevo farvelo sapere! Forse siete proprio voi a sentirvi inferiori mi viene da pensare. -e motiva – Se quello che vi fa rabbia è qualche stronz*ta di ‘materiale’ non è un mio problema, per me sono cose in più che magari avrò per sempre o forse no… e non sarà mai un dramma. Le cose importanti per me sono altre!” L’influencer, che da poco ha chiuso la sua relazione col fidanzato Ugo, ha però voluto ringraziare chi invece la supporta: “Grazie a tutte voi che avete sempre una parola di conforto nei miei confronti, perché ci siete e siete tantissime! Vi voglio bene”.

