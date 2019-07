Angela Nasti e Kevin Bonifazi stanno insieme?/ L’ex di Uomini e Donne allo scoperto!

Angela Nasti torna al centro della bufera. L’ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver trovato l’amore con Alessio Campoli dopo un percorso di circa 3 mesi nel dating show di Canale 5. Le cose, però, non sono andate bene e dopo poche settimane dalla scelta, i due si sono lasciati. Da qui una serie di accuse per la Nasti, che secondo molti avrebbe preso in giro tutti, essendo più interessata alla visibilità di Uomini e Donne che al trovare l’amore. E questi sospetti oggi si alimentano maggiormente di fronte al gossip appena scoppiato su di lei. Di recente si è spesso parlato di un nuovo/vecchio amore nella vita di Angela, che sarebbe il motivo del precoce addio ad Alessio; ora queste voci pare siano confermate. Il fortunato sarebbe un calciatore il cui nome è Kevin Bonifazi.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi, pranzo insieme a Napoli?

Stando a quanto svela ilvicolodellenews, Angela Nasti avrebbe conosciuto Kevin Bonifazi proprio durante la sua vacanza ad Ibiza (allora era ancora fidanzata con Alessio Campoli). Lui è un calciatore del Torino (prossimo Spal, ha 23 anni, è alto 1.87 ed anche difensore anche della Nazionale Under 21. I due sarebbero ufficialmente una coppia e a confermarlo sarebbero delle stories pubblicate di recente da entrambi, che mostrerebbero i due a pranzo insieme a Napoli. Pare che Angela non abbia più intenzione di nascondere questa sua nuova relazione, questo però potrebbe a breve scatenarle contro una marea di critiche, visti i numerosi sospetti che l’ex tronista ha già attirato su di sé. E c’è chi trova, infatti, sempre più similitudini al percorso fatto da Sara Affi Fella…

