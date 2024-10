Ospite questa sera a Onorevoli confessioni, il deputato Avs Angelo Bonelli raccontando la sua carriera politica e la sua vita privata quasi certamente finirà per parlare anche di Chiara Pozzer e Viola, rispettivamente la moglie – conosciuta nel 2010 e sposata nel 2022, ma ci arriveremo – e la figlia che da sempre lo accompagnano nei suoi viaggi in giro per i banchi politici del nostro bel paese condividendo le sue battagli e (soprattutto) le sue paure per le ritorsioni più volte minacciate da questa o quell’altra associazione mafiosa; ma tra queste righe ci soffermeremo più che altro sulla moglie e la figlia di Angelo Bonelli rispondendo alla sempre classica domanda: ma chi sono?

Partendo proprio da qui, purtroppo dobbiamo precisamente fin da subito che non abbiamo praticamente nessuna informazione sulla vita di Chiara Pozzer precedente agli anni al fianco del deputato Avs, fuorché – e fu lui stesso a dirlo in un’intervista al Corriere – per il fatto che per alcuni anni parrebbe aver militato tra le file dei Verdi all’interno del consiglio comunale di Rovereto nel quale il deputo finì (quasi) per caso; mentre la figlia Viola oggi dovrebbe avere all’incirca 8 anni e tutto ciò che possiamo dire per certo è che frequenta una primaria – ipoteticamente – in quel di Rovereto.

Chi sono Chiara Pozzer e Viola, moglie e figlia del deputato Angelo Bonelli: il primo incontro nel 2010 e le nozze nel 2022

A darci qualche interessante retroscena sull’amore è stato lo stesso Angelo Bonelli nella già citata intervista per il Corriere in cui ha raccontato che il loro primo incontro sarebbe avvenuto – appunto – nel 2010 quando la incontrò per caso e rimase profondamente colpito dai suoi occhi “di un colore insolito, uno smeraldo e l’altro azzurro”: nei primi anni della relazione lei avrebbe deciso di seguirlo ad Ostia dove era impegnato – all’epoca – tra i banchi del consiglio comunale, per poi seguirlo nel 2017 quando fu costretto a trasferirsi in Trentino a causa delle sempre più frequenti minacce da parte dei clan mafiosi per via delle sue battaglie ambientali e sociali.

Son matrimonio con Chiara Pozzer, il deputato ha raccontato che non si sarebbe trattata di un’idea improvvisa ma di una lunga riflessione che l’ha portato fino alla consapevolezza che “fosse un modo per legarci di più“: la data fissata era quella del 27 agosto nel 2022 (in pienissima campagna elettorale) con un rito civile che si è celebrato davanti a “sessanta persone, familiari e i miei amici più cari”, oltre che alla piccola Viola che descrive come una persona molto “curiosa” e sempre attenta.