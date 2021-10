Chiara Rabbi “Gonfia a Uomini e Donne per problemi di salute”/ “Scoperta una ciste”

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi scelta e oggi fidanzata di Davide Donadei, ha deciso di raccontare ai suoi follower i problemi di salute che la affliggono. In particolare, ha spiegato i motivi per i quali era gonfia durante il suo percorso nello studio di Canale 5. La ragazza ha esordito, svelando: “La prima mia visita ginecologica l’ho fatta tardissimo e mi trovano l’ovaio micropolicistico se non sbaglio, mi prescrivono la pillola, io avevo paura di ingrassare, sbagliatissimo perché non è così, basta saperla dosare bene”.

Ha quindi spiegato i motivi del suo gonfiore: “In realtà mi è nata una ciste di sette centimetri nell’ovaio, adesso non ricordo bene in quale. Mi ha provocato tantissimi problemi nel giro di pochissimo”, ha ricordato in una serie di stories pubblicate su Instagram.

Chiara Rabbi racconta i suoi problemi di salute

Proprio durante la sua avventura a Uomini e Donne, Chiara Rabbi spiega di aver fatto ulteriori controlli: “All’epoca ho scoperto anche di avere anche un batterio comune che va tolto. Quindi bisogna fare sempre assolutamente tutti i controlli del caso. – ha ribadito l’ex corteggiatrice – E non trascurate il seno perché sempre io ho un nodulo che da benigno non si sa se si può trasformare”. Chiara ha dunque invitato i suoi follower ad essere sempre attenti e fare tutti i controlli del caso, così come, racconta, farà lei per tenere sotto controllo i vari problemi riscontrati in questi mesi.

