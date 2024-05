Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi tornano insieme?/ L’ex tronista, video ‘nostalgico’ sui social

Sono diversi i protagonisti di Uomini e Donne che, anche a distanza di tempo, continuano a riscuotere particolare interesse nel mondo dei social. Nelle ultime ore sono tornati all’attenzione dei fan Davide Donadei e Chiara Rabbi che 3 anni fa si scelsero nel dating show di Canale 5 arrivando però, pochi mesi dopo, alla rottura. Alcuni ‘scambi’ sui social hanno destato teorie e curiosità da parte dei follower con una domanda che per i più nostalgici sembra proprio non voler tramontare: Davide Donadei e Chiara Rabbi tornano insieme?

Prima di rispondere al quesito, ammesso che sia possibile, è giusto andare con ordine. Alcuni giorni fa – come racconta Isa e Chia – Chiara Rabbi ha postato sui social un video dove, utilizzando un format che mette in classifica le coppie più belle di Uomini e Donne, ha piazzato in ultima posizione lei e Davide Donadei. Il post su TikTok non è passato inosservato all’ex tronista che, piuttosto che glissare, ha commentato con una semplice parola di apprezzamento: “Bellissimi”.

Davide Donadei ‘spiazza’ Chiara Rabbi sui social: gesto nostalgico o semplice ‘hype’?

Poco dopo il commento di Davide Donadei, Chiara Rabbi si è lasciata andare ad una sorta di sfogo sui social che – come riporta il portale – in molti hanno etichettato come possibile stoccata proprio all’ex tronista. “Ringrazio il cielo tutti i i giorni per avermi dato la pazienza, l’ironia e l’intelligenza di dire sempre la verità altrimenti sarei già rinchiusa da qualche parte. Con questo voglio invitarvi a non credere a niente e a nessuno; è solo scena e finto perbenismo”. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto: “Sui social conviene rispondere così per intenerire e fare un po’ di hype dicendo cose falsissime e facendo intendere cose non vere…”.

Ma non finisce qui, Davide Donadei non è entrato nel merito delle parole di Chiara Rabbi ma si è reso protagonista di un gesto forse ancor più significativo. Ha infatti utilizzato lo stesso format su TikTok ma, a differenza della sua ex fidanzata, ha piazzato la coppia formata con lei e Uomini e Donne al primo posto della classifica delle più belle. Neanche a dirlo, tanto è bastato per alimentare le teorie di un possibile ritorno di fiamma: non resta che attendere i prossimi giorni per osservare il possibile prosieguo del ‘botta e risposta’.











