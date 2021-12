Chiara Sturdà, Fidanzata Ermal Meta/ La marketing manager ha stregato il cantante

Si chiama Chiara Sturdà la fidanzata di Ermal Meta, uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico anche grazie alle fortunate partecipazioni al Festival di Sanremo – ricordiamo la vittoria, in duo con Fabrizio Moro, nel 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente” e il terzo posto nel 2021 con “un milione di cose da dirti” -. Trentunenne – è nata il 16 ottobre 1990 ed è del segno della bilancia – laureata in economia e gestione aziendale all’università Cattolica di Milano, Chiara lavora come marketing manager per una società che cura l’immagine degli atleti, ma il suo curriculum vanta anche esperienze come commentatrice sportiva per una emittente tv locale lombarda. Chiara ha fatto la sua prima apparizione pubblica a fianco di Ermal Meta nel 2020; è stato con una foto pubblicata sul suo canale Instagram che il cantante l’ha presentata ai suoi numerosi ammiratori, ufficializzando la relazione, maturata durante il difficile periodo del lockdown e tenuta per qualche tempo nascosta.

CHIARA STURDÀ, FIDANZATA ERMAL META DOPO SILVIA NOTARGIACOMO/ "Figli? Vorrei ma..."

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta: la gioia dopo il dolore

Con Chiara Sturdà il cantante Ermal Meta ha ritrovato la serenità, dopo la dolorosa rottura avvenuta nel 2018 della sua relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, durata quasi dieci anni. Ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”, dove è stato ospite di recente, intervistato da Silvia Toffanin, Ermal si è detto felice e, bonariamente provocato dalla conduttrice, si è detto pronto ad avere figli con la attuale compagna, concedendo al gossip un piccolo spiraglio dal quale sbirciare nella sua vita privata. Peraltro il tema della paternità non è nuovo per la coppia Meta – Sturdà: una foto dei due apparsa qualche mese fa sui social, con le mani di lui sulla pancia di lei, avevano alimentato non poche – e infondate – voci circa un bebè in arrivo. C’è da dire che sia Chiara che Ermal sono molto riservati in merito alla loro sfera privata: pochissimi gli scatti “intimi” della loro convivenza che concedono ai social, scarsa la loro presenza nelle pagine di pettegolezzi, quindi è abbastanza naturale che gli ammiratori passino al setaccio ogni piccolo dettaglio delle rare pubblicazioni della coppia in cerca di gustose novità.

LEGGI ANCHE:

Fatmira Borova, mamma di Ermal Meta e il rapporto complicato con il papà/ "Ci ha abbandonato"Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta/ La fake news sulla gravidanza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA