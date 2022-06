Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta/ Il grande amore dopo la rottura con Silvia

Chiara Strudà, la nuova fidanzata di Ermal Meta

Forse non tutti sanno che l’amore tra Chiara Sturdà ed il famoso cantante Ermal Meta è sbocciato proprio al termine della storia con l’ex Silvia Notargiacomo. I due sono stati insieme per dieci lunghi anni. Nelle sue uscite pubbliche Erman Meta non ha mai voluto svelare i veri i motivi per cui è arrivato alla rottura con Silvia Notargiacomo, lasciando un velo di mistero su quella relazione. In questo momento, con Chiara, pare che il cantante stia godendo di una serenità impagabile. Un periodo di gioia e spensieratezza che Chiara ed Ermal Meta non nascondono più al pubblico, che aveva “conosciuto” la dolce metà del cantante in occasione di una vacanza organizzata dal cantante in terra greca.

Ermal Meta/ "Lucio Dalla? Quando suono è come se mi toccasse la spalla"

Chiara Strudà ed Ermal Meta, una coppia che piace ai fan

La coppia formata da Chiara ed Ermal Meta ha entusiasmato fin dal primo momento i fan del cantante, che erano stati “illusi” quando in una foto postata da lei sui social, lui aveva le mani sulla sua pancia. In men che non di si dica si erano diffuse voci di una possibile gravidanza di Chiara. Con il passare delle settimane, nessuna confermata è arrivata in questo senso. Anche se tutto resta aperto, dato che lo stesso Ermal Meta durante un’intervista su Canale 5, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin, aveva affermato di esser pronto ad avere figli con l’attuale fidanzata. Quanto tempo dovremo attendere ancora?

LEGGI ANCHE:

ERMAL META EMOZIONATO A DALLARENALUCIO/ "Lucio? Mai conosciuto ma quando suonai il suo piano…"Ermal Meta, proposta ad Alex durante finale Amici 2022/ "Aprirà i miei concerti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA