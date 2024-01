Chicago, due studenti minorenni uccisi davanti ad una scuola/ Agguato da parte di un gruppi di criminali

Due giovani studenti di 16 e 17 anni sono stati uccisi nelle scorse ore mentre uscivano da una scuola di Chicago situata in centro città. La scena, stando a quanto scrive la NBC, si è verificata attorno alle ore 12:30 locali dinanzi alla Innovations High School in North Wabash Street. Un gruppo di uomini armati si è avvicinato all’edificio a bordo di due auto dopo di che è sceso ed ha aperto il fuoco sugli studenti che uscivano dalla scuola superiore. Il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha diramato un comunicato in cui ha fatto sapere che: “Oggi, fuori dalla Innovations High School, due studenti sono stati tragicamente raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si concludevano le lezioni. Estendo le mie più sentite condoglianze alle loro famiglie e alla comunità della Innovations High School che stanno vivendo un dolore e un trauma inimmaginabili causati da questo insensato atto di violenza”.

Ragazza violentata in un parco a Milano: arrestato calciatore Serie D/ In cella Stanislav Bahirov

E ancora: “Il Dipartimento di Polizia di Chicago sta indagando attivamente e l’Ufficio per la sicurezza della comunità del sindaco ha attivato le squadre di supporto per aiutare le famiglie delle vittime e i compagni di studio. Le mie preghiere e quelle di tutta la mia amministrazione sono rivolte a tutti coloro che sono colpiti da questo momento difficile”. Secondo quanto fatto sapere dalla polizia, gli uomini autori del duplice omicidio “hanno sparato più volte, colpendo due studenti adolescenti della Innovations High School”.

Davide Ferrerio, la mamma: "Il nostro è un ergastolo"/ "Mio figlio non aveva le ossa di cristallo"

CHICAGO, DUE STUDENTI MINORENNI UCCISI DAVANTI AD UNA SCUOLA: “CRIMINALI SCESI DA DUE VEICOLI”

Jon Hein, vice capo del gruppo di controllo centrale del dipartimento di polizia di Chicago, ha aggiunto: “Sembra che un gruppo di circa sei studenti stesse uscendo e non ci sia stato alcuno scontro. Come ho detto, diverse persone sono scese da due veicoli, si sono avvicinate al gruppo e hanno sparato più volte”.

Le vittime hanno 16 e 17 anni e sono state inizialmente portate negli ospedali della zona in condizioni disperate, per poi morire poche ore dopo a causa delle gravissime ferite. Solo per miracolo non si sarebbero verificate altre vittime o feriti; uscita illesa anche una donna che stava camminando in zona al momento della sparatoria e che è stata raggiunta da un proiettile che l’ha solo sfiorata, colpendole il cappotto.

Padova, mette "like" ad un trapper e viene accoltellato/ Rissa tra gang di artisti rivali

© RIPRODUZIONE RISERVATA