Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 14 luglio: Otis morirà?

Chicago Fire 8, anticipazioni episodi oggi, 14 luglio

E dopo una lunga attesa finalmente su Italia1 tornano i pompieri di Dick Wolf. Chicago Fire 8 prende il via oggi, 14 luglio, nel prime time di Italia1 con i nuovi episodi ancora inediti in chiaro ma che in Patria sono andati in onda ormai un anno fa e oltre. Quale sarà il risultato in termini di ascolti? Lo scopriremo solo domani ma, intanto, i fan saranno lieti di sapere che ad attenderli, a partire dalle 21.30 circa, ci saranno ben tre episodi e, in particolare, quelli dal titolo Terreno sacro, Una boccata di ossigeno e Terre desolate in cui ci ritroveremo proprio lì dove si è conclusa la settima stagione e, in particolare, con Otis in fin di vita dopo il terribile incendio alla fabbrica di materassi e tutto quello che questo implica non solo per chi è intervenuto ma anche per chi non lo ha fatto.

Chicago Fire 7/ Anticipazioni 19 agosto: due morti nel finale di stagione?

Otis morirà in Chicago Fire 8?

Sarà il primo episodio di Chicago Fire 8 dal titolo Terreno sacro a raccontare al pubblico la corsa in ospedale di Otis in gravissime condizioni mentre i suoi compagni sono increduli e sconvolti. Purtroppo le cose non andranno come previsto e quello che andrà in scena sarà un vero e proprio addio che cambierà il prosieguo della storia dei nostri vigili a cominciare da Casey che adesso dovrà mettere da parte il dolore per la perdita del compagno per trovare un valido vigile del fuoco che possa prendere il suo posto. Il candidato migliore sembra essere Blake Gallo, ma saranno tutti d’accordo? Infine, nell’ultimo episodio della serata, Brett torna a Chicago pronto a riprendere il suo posto nella Caserma Cinquantuno ma le cose non saranno così semplici. Il nostro pompiere dovrà prendere subito le difese di un giovane detenuto che subisce abusi da una guardia carceraria.

LEGGI ANCHE:

Chicago Fire 7/ Anticipazioni 12 agosto: la squadra sotto la minaccia di una pistolaChicago Fire 7/ Anticipazioni 5 agosto: Stella gelosa, Wendy torna in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA