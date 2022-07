Chicago Fire 9/ Anticipazioni puntata 13 luglio: Casey si dichiara a Brett

Chicago Fire 9, finale di stagione 13 luglio

Questa sera, mercoledì 13 luglio, alle 21.25 su Italia 1 va in onda l’ultimo appuntamento con la nona stagione di “Chicago Fire”, la serie con Jesse Spencer e Taylor Kinney. A differenza delle precedenti stagioni, “Chicago Fire 9” è composta da 16 episodi a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19 diffusasi anche a Chicago. La decima stagione, composta da 22 episodi, andrà in onda su Italia 1 a partire da settimana prossima, mercoledì 20 luglio. La serie è stata rinnovata per un’undicesima stagione che andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 23 settembre. Ecco le anticipazioni degli ultimi due episodio di “Chicago Fire 9”, “Un turno difficilissimo” e “Nessun sopravvissuto”.

Anticipazioni Chicago Fire 9 puntata 6 luglio/ Severide chiede a Stella di sposarlo

Chicago Fire 9, anticipazioni “Un turno difficilissimo” e “Nessun sopravvissuto”.

Nel quindicesimo episodio di “Chicago Fire 9” dal titolo “Un turno difficilissimo” Boden, Severide e Casey si trovano in una situazione scomoda quando discutono del futuro di Stella nella caserma 51 dopo che è stata promossa tenente. Severide e Stella si fidanzano dopo che lui le ha chiesto di sposarlo durante un incendio. Violet, Gallo e Ritter organizzano una cerimonia per festtegiare Mouch, che ha ricevutola Medaglia al Valore dei Vigili del Fuoco. Casey dichiara i suoi sentimenti a Brett. Nell’ultimo episodio “Nessun sopravvissuto” Severide comunica ufficialmente alla 51 il suo fidanzamento con Stella e chiede a Casey di essere il suo testimone. Casey non ha ancora avuto una risposta da Brett dopo averle dichiarato il suo amore: la ragazza cerca di evitarlo ma poi gli confessa i suoi sentimenti e i due si baciano. Alla 51 arriva una chiamata: una barca si è capovolta nel lago Michigan.

LEGGI ANCHE:

Chicago Fire 9/ Anticipazioni 29 giugno: Casey rischia di perdere la vistaAnticipazioni Chicago Fire 9 episodi 22 giugno 2022/ Casey in pericolo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA