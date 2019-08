CHICAGO MED 3/ Anticipazioni 2 agosto 2019: Maggie perderà il lavoro?

CHICAGO MED 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 2 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama Chicago Med 3, in prima visione in chiaro. Saranno il 13°, il 14° e il 15°, dal titolo “La migliore strategia“, “Chiusura forzata“, “Il diavolo sotto copertura“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante un soccorso in strada, Natalie (Torrey DeVitto) rischia di essere ferita da una gang. Will (Nick Gehlfuss) invece si occupa giovane paziente accompagnata dal marito, un Reverendo molto più grande di lei, a cui viene diagnosticato un tumore. Intanto, Connor (Colin Donnell) viene sostituito da Latham (Ato Essandoh) per un intervento ad una sua ex fidanzata. Natalie invece sviene dopo aver cercato di convincere Lindsay (Carolyn Dodd) a non lasciare l’ospedale e Will riesce a parlarle in assenza del marito, accettando di farle fare l’isterectomia. Nel frattempo, un paziente rivela a Charles (Oliver Platt) di avere un forte desiderio di uccidere e Sarah lo spinge al limite, solo per dimostrargli che essere internato non è la soluzione al suo malessere. In seguito al ricovero di un paziente, Barry (James Vincent Meredith) viene arrestato perché la sua pistola non è in regola.

Choi (Brian Tee) scopre che uno dei suoi vicini di casa è stato pugnalato da una donna paranoica. Intanto, il padre di Sarah chiede un consulto a Charles e gli chied edi mantenere il segreto. La Reese però entra comunque in crisi quando il padre le chiede un incontro. Quando il paziente di Sexton (Roland Buck III) finisce sotto ai ferri, Connor accusa Bekker di non aver agito in modo corretto. Nel frattempo, Natalie scopre che il figlio non vaccinato di una donna ha contagiato in modo grave la nipote. Charles invece scopre che l’amica di una sua paziente potrebbe scatenare le sue psicosi. Conclude poi che Alana (Garret Long) e l’amica soffrono di delirio condiviso e chiede l’intervento dell’Intelligence. Dopo aver risolto i contrasti al lavoro, Connor e Ava si baciano.

Choi e Natalie decidono di visitare una giovane paziente incinta nel campo per senzatetto in cui vive. Laura (Rosie Benton) però rifiuta il ricovero ospedaliero nonostante la situazione critica. Intanto, Sharon (S. Epatha Merkerson) scopre che Maggie (Marlyne Barrett) potrebbe aver rifiutato un paziente senza assicurazione. Ava invece è in disaccordo con Connor per l’intervento urgente da fare ad un bambino con problemi cardiaci. Il chirurgo però la scavalca e parla con i genitori. Nel frattempo, un paziente malato di tumore operabile chiede a Will di morire perché pedofilo. Il medico però non si arrende, mentre Ava intuisce che il bambino che ha in cura sta peggiorando per via di un difetto ai macchinari. Anche se i rapporti con Connor migliorano, Ava decide di chiudere la loro relazione. Quella sera, Charles scopre che il padre di Reese le ha mentito sulle sue condizioni mediche.

ANTICIPAZIONI CHICAGO MED 3 2 AGOSTO 2019

EPISODIO 13, “LA MIGLIORE STRATEGIA” – Choi rimane interdetto quando scopre che un paziente presente in sala d’attesa è privo di conoscenza e che non può essere svegliato. Intanto, Natalie e Will hanno un nuovo scontro quando devono trattare un paziente in stato vegetativo, con il sospetto che si tratti di suicidio assistito. Charles invece continua a mettere alla prova il padre di Sarah, mentre quest’ultima inizia a credere che lo stia solo manipolando. Quando i pazienti di Rhodes e Bekker richiedono un trapianto, Sharon deve scegliere chi dei due potrà ricevere l’organo.

EPISODIO 14, “CHIUSURA FORZATA” – Un bambino malato è stato rapito mentre si trovava in ospedale e Sharon è obbligata a chiudere le porte. Intanto, Choi chiede a Connor di aiutarlo ad eseguire un intervento a cuore aperto. Natalie e Will invece hanno un nuovo duro confronto per via di un paziente con problemi respiratori, mentre Maggie prende una decisione ad alto rischio che potrebbe compromettere la sua carriera.

EPISODIO 15, “IL DIAVOLO SOTTO COPERTURA” – Charles e Sarah non sono dello stesso parere per la diagnosi di una paziente: la madre crede che sia posseduta. Intanto, Connor e Ava si occupano di due gemelli siamesi che dovranno salvare a tutti i costi. In base agli ultimi eventi, Maggie deve rispondere delle sue azioni al Consiglio disciplinare. Choi invece riceve una richiesta. La sorella vorrebbe che si trasferisse da lei.



