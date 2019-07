CHICAGO MED 3/ Anticipazioni 26 luglio 2019: amore e scintille per Connor e Ava

CHICAGO MED 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 26 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi del medical drama Chicago Med 3, in prima visione in chiaro. Saranno il 10°, l’11° e il 12°, dal titolo “La legge è legge“, “Delirio condiviso” e “Nata così“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Choi (Brian Tee) entra in contrasto con Natalie (Torrey DeVitto) per le cure di un neonato, in crisi di astinenza per via della madre tossicodipendente. Charles però convince LeAnn (Lizzy DeClement) ad occuparsene per salvarlo. Intanto, la nuova compagna di Bert (Gregory Alan Williams) chiede a Sharon (S. Epatha Merkerson) di stargli vicino, sicura della sua morte imminente. Connor (Colin Donnell) e la Bekker (Norma Kuhling) invece soccorrono un uomo incastrato fra le macerie, mentre la Reese (Rachel DiPillo) chiede a Charles (Oliver Platt) di essere ancora il suo mentore. Quando Lyla (Garcelle Beauvais) non migliora, Bert attacca verbalmente Will (Nick Gehlfuss). Una volta ristabilito, il figlio di LeAnne viene comunque affidato ad una coppia. A fine turno, Connor decide di voltare pagina dopo la partenza di Robin.

Choi si occupa di Allison (Morgan Weed), una giovane donna anoressica con l’ittero che non accetta l’alimentazione forzata. Charles però ottiene un accordo con la paziente. Sarah invece si occupa di una donna bipolare al suo rientro al lavoro, mentre Natalie e April (Yaya DaCosta) curano un uomo colpito da una strana infezione. Allison invece chiede un avvocato per evitare di nutrirsi ed infine muore. Dopo una nuova crisi, Natalie scopre che Tommy (Corbin Bleu) ha contratto il super virus a causa della moglie, portatrice sana e inconsapevole. Intanto, Sarah manifesta di nuovo una forte paura quando la sua paziente ha degli scatti nervosi.

Mentre Sarah e Charles fanno visita ad un gruppo di detenuti, Connor entra in conflitto con Latham (Ato Essandoh) quando Jaffrey (Malcolm McDowell) rifiuta l’anestesia totale per osservare di persona il suo imminente intervento al cuore. April e Choi invece chiedono l’aiuto di Sharon perché una paziente di 14 anni non ritorni dalla famiglia. Si scopre infatti che il compagno della madre l’ha picchiata. Dopo aver fatto nascere un bambino di pochi mesi, Natalie rifiuta il consiglio di Will di non dare false speranze alla madre e lo rianima. April invece decide di aiutare Debra (Sophie Thatcher) a fuggire per impedire l’intervento dei servizi sociali. Quando Jaffrey si intromette nell’intervento, decide di escludere la Bekker dall’intervento, ma Connor lo addormenta perché possa procedere. A fine turno, Choi decide di aiutare Debra, nel frattempo ritornata a dormire in un rifugio all’aperto.

CHICAGO MED 3 ANTICIPAZIONI DEL 26 LUGLIO 2019

EPISODIO 10, “LA LEGGE È LEGGE” – Natalie si trova in pericolo a causa di una sparatoria, ma Barry riesce a salvarla grazie ad un’arma che tiene nascosta. In seguito si scopre che il paramedico ha acquistato diverse armi con una falsa identità. Natalie e Connor si occupano poi di un’adolescente incinta sposata con un uomo molto più grande, mentre la Reese è costretta a prendere una decisione dratica su un paziente con un desiderio omicida.

EPISODIO 11, “DELIRIO CONDIVISO” – Choi e April cercano di capire se una vittima si sia ferita con un contello in modo accidentale oppure no. Nel frattempo, Sarah riceve una visita inaspettata del padre, mentre Natalie cura un bambino che ha contratto una tosse convulsa a causa delle mancate vaccinazioni di un altro coetaneo.

EPISODIO 12, “NATA COSÌ” – Natalie e Choi cercano di convincere degli adolescenti senzatetto di affidare loro un bambino. Intanto, Will e April scoprono che uno dei loro pazienti è un pedofilo, mentre Connor e la Bekker continuano ad avere una relazione segreta. Il loro rapporto professionale però verrà messo a dura prova a causa della malattia cronica di un paziente.



