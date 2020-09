Chicago Med 4/ Anticipazioni 10 settembre Italia 1: Will e Natalie non si sposano?

CHICAGO MED 4, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 10 settembre 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Med 4 in prima Tv assoluta. Saranno l’ottavo, il nono e il decimo, dal titolo “Lemie regole del gioco”, “La morte ci separa” e “Siamo tutti soli“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: dopo essere stato avvicinato da Burke, Will viene incaricato dall’Intelligence di agire sotto copertura per portare avanti il caso. Voight (Jason Beghe) sta osservando infatti il boss della mafia da qualche tempo e vuole che il medico sia il suo informatore. Will però non può dire nulla nemmeno a Natalie (Torrey DeVitto), che di contro inizia a credere che il suo strano comportamento sia legato al matrimonio imminente. La dottoressa si concentra così in un nuovo caso: la liceale Neela ha dei lividi al collo e Natalie non crede che sia frutto di un incidente. La situazione si complica quando Natalie si rifiuta di fare il kit antistupro alla ragazza, nonostante le insistenze della madre. La donna però le rivelerà di aver subito un abuso e riuscirà a convicnere la figlia. Intanto, Choi ( Brian Tee ) scopre che Bernie ha una moglie e una figlia. Will scopre che gli ultimi esami di Ray presentano delle ombre, ma il fratello lo spinge a non dirgli nulla, visto che in realtà non è il suo vero medico. Poco dopo, Will e Natalie si occupano di una coppia che ha subito un incidente: la dottoressa crede che Adam picchi la moglie Daria. Quest’ultima le rivelerà in seguito di aver ottenuto il visto dall’Ucraina proprio grazie ad Adam e che per questo non lo potrà denunciare.

L’uomo però scopre tutto e cerca di riportare Daria a casa. Intanto, Choi si occupa di un’adolescente con la malattia di Wilson e con un urgente bisogno di trapianto di fegato. Il medico però scopre che la ragazza è stata adottata. Dietro insistenza di Charles (Oliver Platt) si scopre però che in realtà Gabby è stata rapita da bambina da quelli che crede i suoi genitori. Intanto, Emily si trasferisce con il fidanzato a Las Vegas, mentre Will e Natalie fingono la morte di Daria per salvarla dal marito violento. Patrick affronta Choi: in passato ha curato la moglie Megan e lo incolpa della sua morte. L’uomo porta con sè una tanica di sostanze nocive con l’intenzione di far del male al medico. Intanto, Connor (Colin Donnell) scopre che il padre ha finanziato la sua nuova sala operatoria e va su tutte le furie. Soprattutto quando realizza che anche la Bekker sapeva tutto.

Patrick rivela invece a Choi di volerlo vedere soffocare come è accaduto alla moglie e poi rilascia la sostanza chimica. Choi però riesce a metterlo fuori combattimento e a mettere in sicurezza l’ospedale. Lanciato l’allarme, Natalie e Charles rimangono intrappolati con una paziente bipolare e incinta, che ha appena avuto un’emorragia a causa di un incidente. I due medici dovranno fare di tutto per salvarla, mentre Choi inala i fumi tossici e inizia a stare male. Mentre Patrick muore, Will finisce nei guai per aver informato Ray delle sue reali condizioni di salute. A causa della paura vissuta, April invece si rende conto di provare ancora dei sentimenti per Choi.

CHICAGO MED 4, ANTICIPAZIONI DEL 3 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 8, “LE MIE REGOLE DEL GIOCO” – Sharon decide di usare la sala operatoria ibrida per migliorare i costi dell’ospedale e finisce per scontrarsi con Connor. Intanto, Will se la prende con Natalie a causa dello stress accumulato. Natalie e Charles invece si occupano di una paziente con un disturbo mentale che si è graffiata la testa fino a scoprire il cranio.

EPISODIO 9, “LA MORTE CI SEPARA” – Will sta finalmente per sposarsi quando i figli di Burke decidono di rapirlo per obbligarlo ad operare d’urgenza il boss mafioso. I figli tra l’altro hanno scoperto della sua collaborazione con l’FBI. Intanto, Natalie inizia a temere di essere abbandonata all’altare, ma poi vede Will per qualche minuto, prima che i federali lo mettano in custodia protettiva.

EPISODIO 10, “SIAMO TUTTI SOLI” – April rimane ferita durante un giro in auto, mentre Charles chiede alla Curry di aiutarlo ad effettuare una valutazione psciologica. Intanto, Natalie si occupa di una donna incinta che muore dopo averle fatto un cesareo. Will torna in città e Connor si ritrova a dare un pugno al padre: la Bekker gli rivela infatti che l’uomo sta diffondendo delle voci false sul fatto che sia andato a letto con lei.



