Chicago Med 4/ Anticipazioni 17 settembre: Natalie lascia Will!

CHICAGO MED 4 ANTICIPAZIONI DEL 17 SETTEMBRE 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 17 settembre 2020, andranno in onda quattro nuovi episodi di Chicago Med 4, in prima Tv assoluta. Saranno l’11°, il 12°, il 13° e il 14°, dal titolo “Di chi ti puoi fidare“, “Le cose che facciamo“, “Scheletri nell’armadio” e “Connessioni inaspettate“.

EPISODIO 11, “DI CHI TI PUOI FIDARE” – Will ritorna in ospedale, ma deve fare i conti con il disturbo post traumatico da stress. Choi e April invece si scontrano per via della loro relazione passata mentre si occupano di un veterano senzatetto colpito da una attacco di cuore. Intanto, Rhodes e la Bekker litigano per il trapianto di fegato ad un paziente.

EPISODIO 12, “LE COSE CHE FACCIAMO” – L’elicottero medico su cui viaggia Natalie è costretto ad un atterraggio di fortuna e Will corre da lei, riuscendo alla fine a risanare il loro rapporto. Choi invece si occupa di un paziente con problemi con l’alcool, mentre Rhodes e la Bekker mettono da parte le tensioni per occuparsi di una paziente incinta e con la sindrome di Down.

EPISODIO 13, “SCHELETRI NELL’ARMADIO” – Choi si occupa di un pedofilo e le infermiere si rifiutano di curarlo. Quando l’uomo muore, il medico sospetta un’overdose. Intanto, Will scopre che qualcuno gli ha rubato la pistola dall’auto. Durante un intervento su un paziente sieropositivo, la Bekker si taglia e va nel panico. Quando Natalie scopre che Will aveva un’arma, decide di lasciarlo e gli restituisce l’anello di fidanzamento.

EPISODIO 14, “CONNESSIONI INASPETTATE” – Gli ultimi eventi continuano a influenzare in modo drammatico l’operato di Will come medico. Nel frattempo, Mattie cerca di aiutare un paziente che ha bisogno di un trapianto di rene e decide di usare misure drastiche. In seguito alla morte di un paziente, Connor e Ava riescono a trovare un accordo.

CHICAGO MED 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana in Chicago Med 4: Will (Nick Gehlfuss) continua ad occuparsi di Ray (Dennis Cockrum), anche se il paziente non vorrebbe vederlo in seguito al fallimento della risonanza magnetica. Il medico infatti ha visto che il paziente è a rischio ictus e avrebbe voluto avvisarlo, ma i federali glielo impediscono. Intanto Will si occupa anche di un altro caso: una bambina di due anni è rimasta coinvolta in un incidente con il padre, che però si è fatto tatuare la scritta ‘non rianimare’. La Goodwin (S. Epatha Merkerson) cerca di capirne di più, mentre Will si unisce a Natalie (Torrey DeVitto) per curare padre e figlia. Nel frattempo, Choi ( Brian Tee) chiede l’aiuto di Charles (Oliver Platt) per una paziente che si è scorticata il cranio a forza di grattarsi. Intanto, Connor e Lanik entrano in contrasto. Will decide di andare a trovare Natalie prima del matrimonio, impaziente per il grande giorno. Più tardi, mentre sta provando il suo smoking, il medico viene rapito dai figli di Burke. Il paziente ha bisogno di lui: Will si convince ad andare dietro la promessa di ritornare in tempo per le nozze. Ray accetta di farsi esaminare e Will decide di rivelargli i suoi sospetti: crede che abbia un tumore al cervello. Poco dopo, uno dei figli di Burke rivela di aver trovato le cimici in casa del padre e accusa Will di esserne colpevole. Poi lo obbligano a fare una procedura d’emergenza e a salvargli la vita, poco prima che Jay (Jesse Lee Soffer) riesca a trovarlo. Burke però muore sul tavolo operatorio alcune ore dopo e Will riesce solo a dire addio a Natalie prima di essere messo in custodia protettiva. Un uomo squilibrato cerca di uccidere alcune infermiere, ma non appena inizia a sparare viene coinvolto in un incidente d’auto.

L’uomo viene identificato come Dennis Mitchell e viene affidato a Choi, furioso perchè ha cercato di uccidere April. Il medico chiede il parere di Charles, che decide di sfruttare la situazione per insegnare qualcosa alla Curry (Molly Bernard), sicuro che abbia problemi di empatia. Mitchell rivela durante il colloquio di essere andato su tutte le furie perchè una certa Monique si è rifiutata di uscire con lui. In seguito, Choi decide di trattenere il paziente fino a che non lo ritiene abbastanza sano per farlo arrestare. Il medico rivela poi ad April di provare ancora qualcosa per lei. Intanto, Natalie si occupa di un bambino: la madre è morta di parto. Charles invece rivela a Curry di credere che sia depressa e di temere che possa farsi del male.



