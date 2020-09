Chicago Med 4/ Anticipazioni 24 settembre: il ritorno inaspettato di Robin

CHICAGO MED 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 24 settembre 2020, andranno in onda quattro nuovi episodi di Chicago Med 4 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 15°, il 16°, il 17° e il 18°, dal titolo “Un’orribile verità“, “Vecchie e nuove fiamme“, “La distanza tra di noi” e “Dimmi la verità“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Will (Nick Gehlfuss) ha deciso di comprare una pistola per proteggersi e inizia ad essere aggressivo con tutti. Natalie (Torrey DeVitto) non vuole che lui resti a casa finchè sarà armato. Per non pensare, Will si impegna nel lavoro e si occupa di una donna affetta da asma e incinta di due gemelli: Selene è una madre surrogata. Choi (Brian Tee) e April (Yaya DaCosta) si occupano invece di un senzatetto con una gamba in cancrena. L’infermiera però manifesta una forte insofferenza per la fidanzata del dottore. Will intanto scopre che i bambini di Selene sono in pericolo e che potrà salvarne uno solo. La donna però rifiuta l’intervento salvavita e mette in difficoltà i genitori biologici, spingendo Halstead a prendere le sue difese. La Goodwin (S. Epatha Merkerson) però decide di riassegnare il caso. Nel frattempo, Ava (Norma Kuhling) agisce alle spalle di Connor (Colin Donnell) per una paziente che ha bisogno di un trapianto di fegato. Poi il medico chiede al padre la verità su quanto accaduto fra lui e la fidanzata. Natalie subisce un incidente mentre sta trasportando un paziente e finisce in mezzo al nulla. Will si offre volontario per raggiungerli e per chiarire la situazione con la fidanzata. Lascia cosìun nuovo caso a Choi, un uomo con un’insufficienza epatica e alcolizzato. Bruce però beve ancora di nascosto dopo l’inizio della terapia, mentre Charles (Oliver Platt) si rende conto di aver superato il limitecon la Curry. Nel frattempo, Connor scopretutto su Ava e si scontra con lei per il caso di una paziente incinta e con la sindrome di Down. La madre della ragazza vuole un intervento, anche se il bambino non potrà sopravvivere. Will e Natalie sono di nuovo una coppia, ma il medico ha mentito: non si sbarazzerà della pistola. Decide di lasciarla in auto, ma qualcuno la ruba. Charles invece scopre che Halstead ha saltato gli ultimi appuntamenti con il terapeuta imposto dalla Goodwin.

Intanto, Choi si occupa di un anziano in apparenza innocuo e solo in seguito scopreche si tratta di un molestatore seriale. Le infermiere si oppongono ad avere a che fare con lui. Natalie invece scopre che un suo paziente ha mentito alla fidanzata: il cancro al colon è esteso e lui sta solo facendo finta di curarsi. La sua natura sospettosa le permette anche di intuire che Will le ha mentito e dopo aver scoperto della pistola, decide di restituirgli l’anello di fidanzamento. La pistola di Will finisce nelle mani di un ragazzo che spara ad una persona durante la rapina. Gabriel viene affidatoaConnor, ch ecerca di arginare l’emorragia. Poi decide di parlare con Ava: si è tagliata mentre curava un paziente sieropositivo. Il medico però sospetta che non si tratti di un incidente e che abbia fatto tutto per essere perdonata. Più tardi, Rhodes viene denunciato dalla famiglia di un paziente con cui ha deciso di rischiare, provocandone la morte. Dopo aver approvato un intervento per Gabriel, Will si accorge di aver sbagliato e non riesce a fermarlo, finendo per picchiare e farsi malmenare da Connor. Quest’ultimo scopre poi che Ava ha mentito al Consiglio per evitare un’inchiesta su di lui. Il medico però crede che sia stata la Bekker a denunciarlo.

CHICAGO MED 4 ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 15, “UN’ORRIBILE VERITÀ” – Un suprematista bianco si schianta con l’auto in un festival del posto e Natalie e Maggie si occupano del caso. Molte delle vittime raggiungono l’ospedale, mentre Choi scopre un segreto del suo specializzando. Connor invece realizza che Robin è tornata in città.

EPISODIO 16, “VECCHIE E NUOVE FIAMME” – Will si occupa di una donna congelata nella neve, mentre Connor rifiuta di intervenire sulla madre di Robin. Ava decide di scavalcarlo. Choi e April invece si occupano di un paziente con un cancro aggressivo e i cui genitori usano il fratello minore come donatore di organi.

EPISODIO 17, “LA DISTANZA TRA DI NOI” – Choi è costretto a prendere una decisione difficile quando un collega rimane intrappolato sotto un’auto che si è schiantata controle porte dell’ospedale. Intanto, Ava e Connor gestiscono un intervento ad alto rischio. Le emozioni di Charles riguardo ai trattamenti destinati all’ex moglie influenzano invece le sue opinioni personali.

EPISODIO 18, “DIMMI LA VERITÀ” – Connor riceve una chiamata allarmante: Robin è stata rapita e vogliono un riscatto. Will si occupa invece di un agente dell’FBI vittima di un’esplosione di anfetamine, mentre Natalie e Choi entrano in contrasto per un giovane paziente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA