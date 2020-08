Chicago Med 4 / Anticipazioni 27 agosto: la verità sul padre di Connor

CHICAGO MED 4, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, giovedì 27 agosto 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Med 4 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il quinto, il sesto e il settimo, dal titolo “Quello che non sai”, “Il male minore” e “Il veleno dentro di noi”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Natalie (Torrey DeVitto) dice di sì alla proposta di Will (Nick Gehlfuss), anche se il litigio è dietro l’angolo. La preparazione del matrimonio infatti porta i due ad avere numerosi scontri: lui vorrebbe le nozze in chiesa, lei in municipio. I due cureranno poi un paziente sordo lasciato dalla fidanzata, in disaccordo con l’innesto degli impianti cocleari. Intanto, Charles (Oliver Platt) cerca di salvare la vita di Robert (Michell Gill), mentre Sarah (Rachel DiPillo) dà la possibilità alla Polizia di acceere alle prove che incriminano il padre.

In seguito, la ragazza decide di lasciare l’ospedale e la città. Ethan (Brian Tee) e April (Yaya DaCosta) entrano invece in conflitto quando lui decide di andare a cercare Emily (Arden Cho), che finisce per causare una frattura nella coppia. In seguito, l’ospedale organizza una festa d’addio per Connor (Colin Donnell), in partenza per la Mayo Clinic. Non sapendo che Ava sta facendo di tutto per farlo rimanere, anche se vuol dire chiedere una donazione a Cornelius (DW Moffett).

Mentre Will è alle prese con il lutto per il padre, Jay (Jesse Lee Soffer) scopre che Halstead Senior ha sempre avuto a cuore i suoi figli. Intanto, Natalie viene affiancata dalla Curry, con cui entra presto in conflitto. Le due donne si occupano di Lisa, una donna che ha faticato a rimanere incinta e che rischia di perdere il bambino perchè la gravidanza è extrauterina. La Curry e Natalie però non riusciranno a convincerla ad abortire. L’ospedale invece si occupa del caso di Ben, un ragazzo con una malattia ai reni rapito dal padre Chris, deciso a sottoporlo alla dialisi nonostante il rischio di tornare in carcere.

Data la gravità della situazione, Choi fa un test su Chris e scopre che può donare un rene al figlio. Nel frattempo, Charles inizia a sospettare che la Curry abbia manomesso un dispositivo medicale per far credere a Lisa che suo figlio fosse già morto. Ethan incontra finalmente il fidanzato di Emily, che si mostra interessato a crescere con lei il loro bambino. Choi però crede che l’uomo sia troppo vecchio per la sorella e che Emily, dato il suo problema con le assunzioni di responsabilità, dovesse terminare la loro relazione.

Il medico si occupa poi di una paziente che pretende la somministrazione di antidolorifici per un problema alla schiena. In seguito si scopre che la donna ha dato un falso nome per nascondere la sua dipendenza da farmaci. Una volta ritrovata, Brenna decide di denunciare la presenza di un paziente immigrato e clandestino come forma di vendetta. La donna poi viene lasciata andare a casa e Choi decide di parlare di nuovo con Bernie, ancora indeciso sul futuro che potrebbe avere con sua sorella. Nel frattempo, Will accetta di diventare un IC per l’Intelligence per risolvere il caso di Ray Burke.

CHICAGO MED 4, ANTICIPAZIONI DEL 27 AGOSTO 2020

EPISODIO 5, “QUELLO CHE NON SAI” – Will continua a lavorare sotto copertura per la task force di Voight, ma qualcosa andrà storto e sarà costretto a mentire ancora una volta. Il medico infatti infrangerà molte regole dell’ospedale per accogliere Ray Burke, pur di tenerlo sotto controllo. Intanto, Natalie si occupa dell’adolescente Neela per via di alcuni lividi intorno al collo. La ragazza riferirà di esserseli procurati durante un gioco con gli amici, ma secondo la dottoressa potrebbero essere collegati ad una violenza.

EPISODIO 6, “IL MALE MINORE” – Will e Natalie si occupano di una coppia che ha subito un incidente d’auto. La dottoressa nota subito i lividi su Daria e inizia a credere che il marito la picchi. Intanto, Ethan si occupa di una giovane ragazza che mostra i segni della malattia di Wilson. Gabby ha bisogno di un nuovo fegato e rischia di dover attendere a lungo.

EPISODIO 7, “IL VELENO DENTRO DI NOI” – Choi rivede il marito di una sua paziente, morta a causa delle sue cure. Patrick incolpa il medico per quello è successo e per questo cercherà di attaccarlo con una tanica piena di sostanza chimiche tossiche. Nel frattempo, Connor scopre che il padre ha pagato la nuova sala operatoria ibrida che gli è stata assegnata, riuscendo a manipolarlo ancora una volta.



