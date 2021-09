Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi 23 settembre: il fratello di April in pericolo

Chicago Med 5, anticipazioni episodi oggi, 23 settembre

Son ben tre gli episodi di Chicago Med 5 in onda oggi, 23 settembre, su Italia1. La serie ha preso il via ormai da qualche settimana e i fan sono lieti di continuare a seguire le avventure dei suoi protagonisti, ma cosa succederà adesso e come andrà a finire? Ad andare in onda saranno gli episodi 7, 8 e 9 dal titolo, rispettivamente, “Cosa ci riserverà il futuro?”, “Il peso delle decisioni” e “Non riesco a immaginare il futuro” in cui Will e il dottor Charles si occupano di un caso alquanto particolare: un paziente è convinto di essere un vampiro e loro dovranno fare tutti i controlli per capire il perché di questo suo comportamento.

Proprio mentre Ethan da una parte si ritrova a discutere con April della possibilità di avere figlia e dall’altra dovrà vedersela con una spinosa situazione legata ad un militare.

Chicago Med 5: cosa è successo al fratello di April?

Subito dopo, andranno in onda due nuovi episodi di Chicago Med 5 su Italia1 e a quel punto sarà April a vivere momenti di tensione quando suo fratello Noah viene portato d’urgenza al pronto soccorso dopo essere stato aggredito. Al suo fianco si schiera subito il dottor Marcel che decide di procedere immediatamente con un delicato intervento in sala operatoria mentre Maggi è in crisi quando scopre che Ben ha contratto il morbillo.

Come un dejavu, invece, poco distante, ci saranno Choi e Charles pronti ad occuparsi di un influencer che chiederà consiglio ai suoi follower sulle decisioni da prendere sulle sue condizioni di salute. Will ha in cura una paziente a cui è stato da poco trapiantato un rene ma che rischia di perdere l’organo e di tornare nuovamente nella lista dei trapianti. Come farà a salvarla questa volta? Il resto lo scopriremo nel prime time di questa sera.

