Chicago Med 5/ Anticipazioni puntate 21 e 28 luglio: arriva il crossover!

Nuovo appuntamento con Chicago Med in onda questa sera, 21 luglio 2021, su Italia 1. La quinta stagione ci presenta questa sera il quarto episodio che si collega strettamente al precedente in onda con Chicago Fire. Questa sera arriva infatti l’atteso e nuovo crossover tra i vari spin-off: Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. Da Fire arriva l’introduzione alla difficile situazione che i nostri protagonisti si ritroveranno a combattere questa sera: un terribile batterio carnivoro. Se le prime vittime arrivano, dunque, in Chicago Fire, in Chicago Med affrontiamo il vero e proprio dramma. Nella ricerca dell’origine del batterio, che si pensa sia dolosa, si arriva sempre più vicini ad un laboratorio biologico. Insomma, le prove portano a credere che sia stato originato col proposito di uccidere: ma da chi? Il Dr. Halstead, intanto, si ritroverà a scontrarsi con un ricercatore.

Chicago Fire 8/ Anticipazioni puntate 21 e 28 luglio: un batterio scatena il caos

Chicago Med, le anticipazioni della prossima puntata su Italia 1

Se questo è quanto accade nel quarto episodio della quinta stagione di Chicago Med – dal titolo ‘Infezione, Parte 2’ – ecco quanto accadrà nel quinto, che ci attende su Italia 1 la prossima settimana. La sinossi ci fa sapere che “Il Dottor Choi e il Dottor Marcel non sono d’accordo sul trattamento del dolore cronico di un paziente. Circolano voci su Maggie. Infine, la dottoressa Manning lavora per aiutare un bambino, ma è ostacolata dai suoi genitori che credono solo nell’uso di rimedi olistici.” Insomma, i colpi di scena, gli scontri e i drammi, anche nella prossima puntata, proprio non mancheranno! L’appuntamento è come sempre su Italia 1.

