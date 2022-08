Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Will contro Ethan sulle cure di una paziente

Chicago Med 6, anticipazioni episodi 19 agosto: Ethan e Will si scontrano su una paziente incinta

Nuovo appuntamento con Chicago Med 6 su Italia1, in onda venerdì 19 agosto. Secondo le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, Ethan e Will non si troveranno d’accordo su un trattamento da dare a una paziente in stato di gravidanza, mentre il dottor Charles è alle prese con una giovane che si rivela un po’ troppo ossessionata da lui. Nel particolare, nell’episodio 6×10 dal titolo Quello che abbiamo nascosto, dopo aver curato un paziente sul campo, April fa il possibile per far sì che gli altri pazienti in ospedale ricevano lo stesso trattamento. Intanto, Ethan e Will si scontrano sulle cure da adottare a una donna incinta che ha il battito cardiaco irregolare. Inoltre, il dottor Marcel si trova a dover compiere un intervento chirurgico molto difficile quando deve rimuovere un pezzo di metallo che si è depositato nel torace di un uomo. Un solo passo falso e potrebbe essere fatale per il paziente…

La serata con Chicago Med 6 prosegue con l’episodio 6×11 intitolato Lasciarsi andare solo per tornare insieme. Secondo le anticipazioni, il dottor Choi è alle prese con un giovanissimo e atletico paziente che presenta dei sintomi difficili da interpretare, ma per fortuna ci sarà la dottoressa Virani a dargli una mano.

Chicago Med 6, anticipazioni 19 agosto: Ethan e Dean rivivono flashback del loro passato militare

La serata con Chicago Med 6 si conclude con l’episodio 6×12 intitolato Rischi necessari. Stando alle anticipazioni, il dottor Charles deciderà di prendersi cura di una paziente autolesionista che ha un’ossessione per lui. Intanto, Will rivela a Sabeena di aver aperto il cieco per un paziente. Carol è disperata: le condizioni di sua madre peggiorano, ma ci sarà la dottoressa Manning a prendere in mano la situazione.

Ethan e Dean si trovano a dover operare sul campo, ma l’esperienza e il vedere i soldati feriti, riporta alla mente dei due flashback del loro passato militare, quando insieme hanno servito in Afghanistan. Più tardi, Ethan inizia a notare che Dean sta iniziando a soffrire di disturbo da stress post-traumatico…

