Chicago Med 6, anticipazioni puntata 26 agosto 2022/ Halstead è ad un bivio e…

Chicago Med 6, anticipazioni episodio 26 agosto: Ethan e Dean fanno i conti con il passato e…

Il 26 agosto andrà in onda su Italia 1 una nuova puntata di Chicago Med 6. Cosa succederà? Quali saranno i colpi di scena? In questa nuova puntata, il dottor Charles deciderà di affrontare una paziente autolesionista che ha un’ossessione per lui. La sera prima dell’incontro con il direttore della Kender, Will rivela a Sabeena di aver aperto il cieco per un paziente. Natalie, dopo per aver scelto la cura apparentemente più efficace per la madre, decide di somministrarle i farmaci del trial al quale non riesce più a farla accedere. Ethan e Dean si trovano in una situazione che fa riaffiorare traumi del passato da militari. Mentre il dottor Charles è di nuovo alle prese con la sua stalker, Ramona, il colloquio di Will con Mark Barragan, CEO di Kender Pharma, è ormai alle porte. Il dottor Halstead lascerà davvero il pronto soccorso? Lui afferma di considerare seriamente l’opzione, ma alcune sue scelte avventate potrebbero compromettere tutto. Anche il rapporto tra i due. Come spesso accade, nonostante i due abbiano imboccato da tempo strade sentimentali diverse, la storia di Will finirà per intrecciarsi con quella di Natalie.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Will contro Ethan sulle cure di una paziente

Secondo le anticipazioni di Chicago Med 6 le condizioni di salute della madre della dottoressa Manning, che sappiamo avere problemi di cuore, peggiorano. E’ necessario un secondo intervento per tenerla in vita in attesa di un trapianto. Ma la donna non ha alcuna intenzione di finire di nuovo sotto i ferri. Il trial clinico cui lavora Will potrebbe essere l’unica via di salvezza, ma, complice la frattura creatasi tra Halstead e la Virani, la donna non viene ammessa. Natalie decide di prendere in mano la situazione. Nel frattempo, Choi e Dean Archer sono impegnati sul campo, coadiuvato da April, si occupa di una paziente precedentemente ricoverata nel reparto Covid.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 19 agosto: Archer e Choi rivivono i traumi del passato

Chicago Med 6, cosa è successo nella scorsa puntata?

Nella scorsa puntata di Chicago Med 6, Ethan e Will arriveranno nuovamente ai ferri corti, mentre scopriremo qualcosa in più sul passato del dottor Marcel. Una donna, Mary, sviene nella sala d’attesa del pronto soccorso. Choi, Will e Sabeena Virani accorrono per aiutarla. Katie, la figlia della donna, dice ai medici che la madre è incinta. La donna sta facendo da madre surrogata per dare alla luce il figlio di… Katie. I nostri riescono a stabilizzare Mary ma scoprono anche che la paziente è un ex alcolista, il che, secondo Will potrebbe aver influito sul malore, forse si tratta di cardiomiopatia alcolica. Ma Ethan la pensa diversamente e i due sono inevitabilmente destinati a scontrarsi. Nel frattempo, il dottor Marcel si occupa di un paziente cui hanno sparato, April dimostra ancora una volta il suo valore e Maggie affronta una delle sue peggior paure.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 12 agosto: Ethan si opera in segreto, ma Archer...

A Chicago Med 9 Natalie deve gestire la visita della madre che, come sappiamo, ha una certa predilezione per Will, ed è certamente meno entusiasta di Marcel, soprattutto ora che ne conosce passato e origini. Choi si occupa di un tennista, Montez, arrivato al pronto soccorso. Il paziente perde conoscenza, Ethan è certo che sia un problema cardiaco, ma non riesce a capire quale. Will, intanto, tratta Liam, un uomo che si è lussato una spalla, ma il medico scoprirà che c’è molto altro: Maggie sorprende Liam mentre parla con… “persone invisibili”! Sembra proprio un caso per il dottor Charles. Nel frattempo, mentre April viene a sapere di essere stata riassegnata al reparto Covid, la Goodwin riceve la visita di Gwen Garrett.











