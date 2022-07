Chicago Med 6/ Anticipazioni puntata 29 luglio: la figlia di Daniel è incinta

Chicago Med 6, puntata 29 luglio su Italia 1

Questa sera, venerdì 29 luglio, alle 21.20 su Italia 1 vanno in onda tre nuovi episodi di “Chicago Med 6”. La sesta stagione è composta solo da16 episodi a causa dell’emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19 e del conseguente ritardo nell’inizio delle riprese. La serie è stata rinnovata per una settima stagione – in onda su Sky Serie – e da un’ottava che debutterà negli Stati Uniti in autunno. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda oggi. In “Compromessi a fin di bene” il dottor Marcel e la dottoressa Manning mettono in gioco le loro carriere per salvare una ragazza con un brutto cancro: i due la operano senza il permesso della primaria di oncologia, ma la riuscita dell’intervento salva i due medici dal licenziamento.

Chicago Med 5/ Anticipazioni 7 ottobre: il segreto della dottoressa Hannah Asher

La sperimentazione del dottor Hastead va a rilento: non riesce a trovare candidati disposti ad andare in ospedale a causa della pandemia. Il dottor Choi viene esasperato da un paziente – un chirurgo plastico – che pretende la perfezione su se stesso. Maggie deve trovare un fegato per il piccolo Auggie.

Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi oggi, 30 settembre: April dirà la verità?

Chicago Med 6, anticipazioni episodio 5 e 6

Nel quinto episodio di “Chicago Med 6” dal titolo “Quando vincono le emozioni” in ospedale arrivano finalmente i primi vaccini anti-covid e Will riceve la sua prima dose. Il dottor Charles e la sua ex moglie Susan non trovano un accordo su Anna, e la battaglia legale è sempre più aspra. Nel frattempo Anna arriva in ospedale per chiedere a Nathalie aiuto per una prescrizione di anticoncezionali, senza sapere di essere già incinta. Ethan, Crockett e Noah Sexton prendono in carico una coppia di anziani svenuti per una fuga di gas: in realtà l’uomo, un famoso medico, aveva in mente un omicidio-suicidio riuscito solo a metà.

Chicago Med 5/ Anticipazioni episodi 23 settembre: il fratello di April in pericolo

Nell’episodio “Ora non posso affrontarlo” Daniel scopre senza volerlo che sua figlia Anna è incinta. Poco dopo però la ragazza ha un aborto spontaneo. Il dottor Choi riesce a trovare una soluzione per un paziente con un dolore cronico di cui nessun altro medico è riuscito a trovare la diagnosi giusta. Auggie peggiora e l’unica soluzione per curarlo è il trapianto di fegato, ma Maggie non è riuscita a trovare nessun familiare del bambino…











© RIPRODUZIONE RISERVATA