Chicago P.D. 7, anticipazioni puntata 13 agosto / Non andrà in onda perché…

Non ci sono anticipazioni di Chicago P.D. 7 perché venerdì prossimo, 13 agosto, per dare spazio al calcio, la serie tv si ferma e non andrà in onda. Si tratta del primo stop per la fiction di Italia1, che si prende quindi un periodo di vacanze per lasciare spazio al calcio. I fan non devono temere: le ferie di Chicago P.D. 7 saranno molto brevi e finiranno entro il 20 agosto, quando tornerà in onda con due nuovi episodi. Così, a quel punto, Chicago P.D. potrà dare una bella accelerata alla sua stagione, dato che all’appello mancano ancora parecchi episodi. Cosa accadrà nella prossima puntata? Per saperlo, gli appassionati dovranno attendere un po’ più a lungo del solito, con l’appuntamento fissato come detto per venerdì 20 agosto.

Chicago P.D. 7, anticipazioni puntata 13 agosto: la serie tv si ferma per il calcio

I fan non hanno preso bene la decisione di Mediaset di mandare in vacanza la serie per qualche giorno. Tuttavia questa sera, venerdì 6 agosto, potranno godersi gli episodi 11 e 12 dal titolo, regolarmente in onda, dal titolo Le regole del quartiere e Il Diavolo che conosci, nei quali dopo tre rapine in alcuni nuovi locali di Canaryville l’Intelligence riesce ad individuare i responsabili. Per le anticipazioni della prossima puntata, dunque, non resta che attendere.

