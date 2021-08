Chicago PD 7/ Anticipazioni episodio oggi 25 agosto: Roman in crisi

Chicago P.D.7, anticipazioni episodio oggi, 25 agosto

Sarà l’episodio numero 15 dal titolo L’ora della verità che andrà in onda oggi, 25 agosto, su Italia1 per l’appuntamento con il crossover tra Chicago P.D.7 e Chicago Fire 8. Ad aprire la serata saranno proprio i pompieri della Caserma 51 che saranno alle prese con un serio caso di overdose che riguarderà più di una persona e che metterà in crisi Sylvie. Le cose si complicheranno per la squadra ma in loro soccorso arriveranno i ragazzi di Chicago P.D. 7 che intorno alle 22.20 circa, subentreranno nel mini crossover che questa volta lascerà fuori i dottori di Chicago Med. A legare le cose ci pensa Roman perché sua sorella Sarah è nei guai, è scappata di casa perché si è confusa con la folla sbagliata e potrebbe essere in pericolo visto che frequenta uno spacciatore, Logan Peters, che vendeva una specie di falso oxy realizzato in Messico.

Chicago PD 7, Roman in crisi per via di sua sorella, è in pericolo?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Chicago P.D. 7 che tornerà in onda anche venerdì con un doppio episodio dimenticando il trambusto di questa serata tra spacciatori e ragazzi in overdose. Alcuni spacciatori si erano ricordati di aver visto Sarah in una casa e così sia Roman che Burgess ci andranno per una perquisizione ed è lì che troveranno il suo cappotto. Purtroppo individueranno anche il suo cadavere e da un primo esame sembra che qualcuno l’abbia picchiata e strangolata. Adesso toccherà a Roman fare i conti con questa morte terribile ma anche con il dover dire tutto quello che è successo ai suoi genitori. Suo padre lo accuserà per la morte di Sarah e a quel punto scoppierà la lite, cosa succederà?

