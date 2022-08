Chicago PD 9, anticipazioni 15 agosto/ Upton è preoccupato

Chicago PD 9 torna su Italia 1, anticipazione della puntata del 15 agosto

L’attesa sta per finire e finalmente questa sera, lunedì 15 agosto, torna su Italia 1 Chicago PD 9 dopo un’interruzione causata dalla messa in onda delle partite di Coppa Italia da parte di Mediaset. Una decisione che ha sicuramente fatto felici i tifosi di calcio, ma che ha lasciato a bocca asciutta i fan di Chicago PD 9. Le anticipazioni della puntata in onda questa sera rivelano accadimenti piuttosto turbolenti e complessi. Nel primo episodio, il settimo di questa nona stagione, la squadra sta lavorando con determinazione per disinnescare un pericoloso giro di droga. Voight si dà molto da fare e cerca indizi tramite un gancio importante. Alla fine, però, valuterà di agire diversamente, seguendo un piano tutto suo.

Nel secondo episodio della serata, intitolato “Fratture” la squadra di agenti lavora sull’accoltellamento di un uomo, padre di due figlie. Le anticipazioni rivelano che molto presto, i nostri protagonisti, comprenderanno che la complessità di questa storia sia molto oltre la loro immaginazione. Intanto e indagini dell’FBI sulla scomparsa di Roy Waltonentrano nel vivo ma ci sono ancora molti elementi che non tornato e che lasciano molti dubbi alla squadra. Ad un tratto Upton comincia a preoccuparsi molto seriamente. Ad ora, infatti, solo Voight e Halstead sono al corrente di cosa sia successo davvero a Walton. Cosa accadrà? Appuntamento a questa sera…

