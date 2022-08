Chicago PD 9, anticipazioni 22 agosto/ “Una via d’uscita” per Voight e i suoi

Chicago PD 9 torna lunedì 22 agosto 2022 su Italia 1 con una nuova puntata

Lunedì prossimo, 22 agosto 2022, torna alle 21.20 su Italia 1 un nuovo appuntamento con Chicago PD 9. La fiction televisiva è prodotta da Dick Wolf e Matt Olmstead ed è stata pensata come spin off del celebre Chicago Fire. Come protagonista abbiamo il sergente Hank Voight, interpretato da un ottimo Jason Beghe, che dirige l’Intelligence di Chicago. La nona stagione è stata trasmessa tra il 2021 e il 2022 nel mercato americano su NBC così come in Italia su Sky Investigation e ora va in chiaro su Italia 1 dall’inizio di questa lunghissima estate calda.

Anticipazioni Chicago PD 9, doppio episodio il 22 agosto 2022 su Italia 1

Dopo alcuni stop dettati dalla concomitanza con la Coppa Italia, Italia 1 rimette al centro della programmazione serale Chicago PD 9. Come dicevamo, la settimana prossima, arrivano due nuovi episodi, attesissimi dai fan, che questa sera ripartono dalla puntata comprendente i titoli ‘Fidati di me’ e ‘Fratture’. Stando alle anticipazioni della serie tv, per Voight e i suoi sono in arrivo nuove grane. Tra sette giorni, quindi, scopriremo di cosa si tratta con due nuovi episodi, precisamente il nono e il decimo di questa stagione dai titoli ‘Una via d’uscita’ e ‘Casa sicura’.

