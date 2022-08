Chicago PD 9/ Anticipazioni puntata 1 agosto: Atwater sotto copertura

Chicago PD 9, puntata 1 agosto 2022 su Italia 1

Questa sera, lunedì 1 agosto 2022, alle 21.20 su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento di Chicago PD 9. La serie è prodotta da Dick Wolf e Matt Olmstead e nasce come spin off di Chicago Fire. Al centro il sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe, che guida la squadra di Intelligence di Chicago. La nona stagione è andata in onda tra il 2021 e il 2022 negli Stati Uniti su NBC così come in Italia su Sky Investigation e ora va in chiaro su Italia 1 dallo scorso 18 luglio. Il primo episodio di Chicago PD 9 in onda questa sera si intitola “Burnside”. L’agente Kevin Atwater incontra in un bar una giovane di nome Celeste, insegnante d’arte per ragazzi a rischio. I due passano la notte insieme ma lui non le dice che è un poliziotto. La squadra indaga su una sparatoria e scopre che gli esecutori sono proprio due alunni di Celeste. Kevin, sotto copertura, userà la donna per arrivare ai ragazzi e al mandante.

Chicago PD 9, anticipazioni “Burnside” e “Fine turno”

Nel sesto episodio di Chicago PD 9 dal titolo “Fine turno” la squadra collabora con il detective Sal Ortiz in un caso di crimine organizzato. Sal è un vecchio amico di Voight e di Ruzek, che lo considera come una sorta di mentore. La squadra inizia a indagare e nel mirino finisce proprio Ortiz: l’agente Kim Burgess scopre dei problemi finanziari sospetti del detective. Burgess decide di avvertire Voight. Nonostante il rapporto di amicizia che lo lega a detective, Voight inizia a indagare su Sal. La squadra teme che, a causa dei problemi economici, Ortiz abbia scelto di abbandonare la legalità. Come reagirà Ruzek? L’agente riuscirà a fare la scelta giusta quando sarà il momento o il suo affetto per Ortiz lo condizionerà?

