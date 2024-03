“Chico Forti in Italia dopo 24 anni di carcere”/ Meloni: “Firmata autorizzazione al trasferimento dagli Usa”

Chico Forti rientrerà in Italia dopo 24 anni di carcere negli Stati Uniti. L’ex velista e produttore televisivo italiano, condannato all’ergastolo per l’omicidio Dale Pike ma sempre dichiaratosi innocente, potrà tornare in patria dalla sua famiglia. A rivelarlo è stata Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington.

Giorgia Meloni: "Manganellate a Pisa? Togliere sostegno alla polizia è pericoloso"/ "Rischiano la vita"

“Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti”, queste le parole della Presidente del Consiglio. È da tempo che si parlava di questa possibilità, ma soltanto adesso è arrivata l’intesa con le autorità estere. “Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. E ora aspettiamo in Italia Chico”, ha aggiunto la Premier.

Pensione Quota 103/ Misure a rischio: è tutto in secondo piano? (28 febbraio 2024)

“Chico Forti in Italia dopo 24 anni di carcere”, l’annuncio di Giorgia Meloni

L’annuncio del rientro in Italia di Chico Forti dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti ha destato numerose reazioni, soprattutto a livello politico. “La notizia dell’imminente rientro in Italia di Chico Forti ci riempie di gioia e di orgoglio. Gioia per Chico, per la sua famiglia e per tutti gli amici che in questi anni non hanno mai mollato”, ha commentato Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo.

Il risultato raggiunto dall’esecutivo in carica arriva infatti dopo numerosi tentativi falliti in passato. I precedenti infatti si sono dovuti scontrare con l’opposizione della magistratura estera. “Sono orgoglio perché oggi l’Italia è finalmente apprezzata e rispettata nel mondo, grazie a una donna credibile e caparbia, che quando si prefigge un obiettivo non molla di un centimetro. Grazie Giorgia Meloni per questo nuovo straordinario successo!”, ha aggiunto.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Quota 103, la decorrenza della finestra mobile per i dipendenti pubblici

© RIPRODUZIONE RISERVATA