Chico Forti oggi torna in Italia/ Atteso l’aereo da Miami: il 65enne andrà poi in carcere a Verona

Chico Forti rientra oggi in Italia. Il 65enne trentino che da anni è detenuto in carcere negli Stati Uniti, rimetterà finalmente piede in queste ore nel Bel Paese. Secondo il programma, il detenuto atterrerà all’aeroporto di Pratica di Mare, dopo di che verrà trasportato presso il carcere di Verona. L’aereo con a bordo Chico Forti è atteso nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 maggio 2024, presso l’aeroporto militare, così come riferito da numerose fonti in questi minuti, a cominciare dal sito del quotidiano Il Messaggero.

«Per me ora comincia la rinascita», ha detto negli scorsi giorni lo stesso 65enne, poco prima di lasciare definitivamente la sua cella nel carcere di massima sicurezza di Miami. Una vera e propria liberazione, lui che si è sempre dichiarato innocente, e studiando attentamente il caso non si può non sollevare quanto meno dei dubbi in merito alla vicenda che lo ha visto coinvolto.

CHICO FORTI OGGI TORNA IN ITALIA: ATTESO IN TARDA MATTINATA

Chico Forti approderà in Italia con l’aereo Falcon 2000 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica italiana che è già partito a Miami dove, ricordiamo, lo stesso detenuto stava scontando l’ergastolo dopo una condanna per omicidio. I famigliari di Chico Forti per ora non si sono espressi, temendo l’ennesima problematica, ma si auspicano comunque che “questa vicenda che ormai dura da 25 anni si possa velocemente concludere”, aggiungendo inoltre che “l’intervento del governo Meloni nelle scorse settimane ha dato un’accelerata all’iter”.

Decisamente drammatica la vicenda di Chico Forti che è stato accusato e condannato per omicidio negli Stati Uniti 24 anni fa, ed ora sembra rivedere finalmente la luce. Ad annunciare il suo ritorno in Italia era stata la premier Giorgia Meloni, lo scorso uno marzo 2024, notizia che era stata accolta ovviamente con giubilo dai famigliari dello stesso imprenditore trentino.

CHICO FORTI OGGI TORNA IN ITALIA: LA CONDANNA DOPO L’OMICIDIO DI DALE PIKE

La sua condanna era arrivata a seguito del controverso omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio del 1998, ma Forti si è sempre dichiarato innocente. Un caso che aveva attirato l’interesse di numerose inchieste giornalistiche a cominciare da quella del programma di Italia 1 Le Iene, considerato decisivo nella vicenda. Il 23 dicembre 2020 l’allora ministro degli esteri, Luigi Di Maio, aveva annunciato il suo rientro in Italia ma l’accordo era sfumato, poi il nuovo esecutivo aveva ripreso in mano la pratica arrivando così all’accordo definitivo.

La speranza è che la vita di Chico Forti possa ora prendere una piega nettamente differente rispetto a come l’ha vissuta negli ultimi 24 anni. Certamente potrà essere circondato dai suoi famigliari che avranno la possibilità di andarlo a trovare spesso e volentieri, mentre in merito alla sua carcerazione bisognerà capire se sarà confermato l’ergastolo o meno. Sono attesi aggiornamenti nel corso di tutta la giornata odierna, quella del ritorno di Chico Forti.











