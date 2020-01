Chico Forti, speciale Le Iene/ Video, innocente all’ergastolo? Figli “Speranzoso ma…”

Tornano gli speciali de Le Iene in onda nella prima serata di Italia 1 e questa sera, il primo del 2020 sarà dedicato al caso Chico Forti, l’imprenditore italiano destinato a morire in un carcere degli Stati Uniti. Era il 2000 quando l’uomo fu condannato alla pena dell’ergastolo con l’accusa di aver ucciso Dale Pike. L’omicidio si sarebbe compiuto il 15 febbraio 1998 a Miami: la vittima sarebbe stata uccisa in spiaggia con due colpi di pistola alla nuca. Chico, negli ultimi 20 anni, si è sempre dichiarato innocente e le stessa vicenda, ripercorsa ancora una volta dalla Iena Gaston Zama che da mesi si occupa del caso, è ricca di numerose anomalie mai realmente chiarite. Nell’ultimo periodo si è diffuso un forte interesse attorno alla vicenda e questa sera vedremo nuove testimonianze ed elementi che potrebbero confermare la tesi sostenuta da Chico Forti, che spera di poter dimostrare definitivamente la sua innocenza. Per lo stesso nostro connazionale, oggi detenuto in un carcere in Florida, il suo sarebbe un gravissimo caso di errore giudiziario. Ma perchè Chico sarebbe stato coinvolto nel delitto? Pare che l’uomo stesse trattando l’acquisto del “Pike’s Hotel” di Ibiza ma la trattativa si sarebbe rivelata una truffa.

CHICO FORTI, SPECIALE LE IENE: GIALLO SU MOVENTE

Qual è il movente alla base del delitto di Dale Pike e che avrebbe spinto Chico Forti ad uccidere? Questo è uno dei punti oggetto di discussione. Sarebbe infatti bastato qualche granello di sabbia proveniente dalla spiaggia di Sewer Beach, a Miami, dove fu ritrovato ucciso Pike, ritrovate nell’auto di Forti a farlo inchiodare. Insieme ad alcuni bugie raccontate da Chico avrebbero portato alla condanna a vita a suo carico. Eppure restano molteplici gli elementi oggetto di dubbi e mai tirati in ballo nel corso del processo, come gli errori sui tabulati, l’orario troppo preciso della morte di Pike e riportato nel referto dell’autopsia e la presunta truffa a Tony Pike. Le Iene, in merito, riproporrà le testimonianze esclusive di Bradley Pike che, così come suo padre, si sarebbe fatto un’idea molto chiara sulla morte del fratello. In Italia, intanto, è nato un vero e proprio movimento di opinione che chiede a gran voce la revisione del processo sostenendo che la condanna all’ergastolo sarebbe stata pronunciata senza un vero movente e prove certe. Ed a sostenere che in questo caso vi sia una grossa assenza, ovvero le carte fondamentali grazie alle quali procedere ad una sentenza di questo tipo, è stato anche il magistrato Lorenzo Matassa. Il caso ha raggiunto anche il mondo della politica italiana: il ministro Di Maio ha avanzato la richiesta di revisione del processo, mentre l’onorevole del M5s, Emanuela Corda, lo scorso dicembre ha organizzato una conferenza alla Camera dei Deputati per discutere del caso.

IL DOCUMENTARIO SU VERSACE

Nel corso dello speciale de Le Iene sul caso Chico Forti, spazio anche al documentario-inchiesta sulla morte di Gianni Versace dal titolo “Il Sorriso della Medusa” realizzato dal nostro connazionale e nel quale Chico metteva in dubbio il lavoro compiuto dalla polizia di Miami. Secondo Forti, infatti, l’assassino dello stilista non era Andrew Cunanan e in merito parlò di possibile depistaggio dietro al quale ci sarebbe stata proprio la polizia di Miami. “Il documentario è stato quello che secondo noi è stato il maggior motivo di accanimento contro Chico Forti in una vicenda in cui non aveva un particolare aspetto così intrigante”, aveva sostenuto lo zio di Chico, Giovanni, parlando qualche tempo fa ai microfoni di Chi l’ha visto. A destare scalpore era stata anche la testimonianza di una giurata, Veronica Lee, che aveva considerato il processo su Chico Forti “una cazz*ata”. “Molte informazioni non sono arrivate in quel tribunale. Ricordo anche di essere stata bullizzata dagli altri giurati perché credevo ci fosse un ragionevole dubbio”, aveva raccontato a Le Iene. Venti anni dopo aveva ammesso: “Mi sono sentita così male quando sono rientrata in aula per dare il verdetto. Non riuscivo neanche a guardarlo negli occhi. Mi sentivo come se l’avessi completamente deluso”. Oggi è una madre e non osa immaginare il grande dolore dei figli di Chico rimasti senza un padre.

L’INCONTRO CON I FIGLI

Ed a proposito dei figli di Chico Forti, nel corso dello speciale de Le Iene assisteremo stasera a dei toccanti incontri: quello avvenuto con lo stesso connazionale nel carcere di massima sicurezza e, per la prima volta, quello con i suoi figli che attualmente vivono alle Hawaii. “L’ho sempre sentito speranzoso, incoraggiante. Non ha mai mostrato alcuna debolezza”, hanno dichiarato ai microfoni del programma di Italia 1. “Mi ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre… Non ha mai avuto alcun senso per me. Anche a oggi, non ha alcun senso”, hanno proseguito. E tra le testimonianze esclusive che saranno trasmesse anche quella di Chaive Mesmer, ex moglie di Thomas Knott, anche lui indagato per l’omicidio di Pike e poi prosciolto grazie al suo alibi. La donna afferma che il suo ex avrebbe mentito su dove si trovasse la notte in cui venne ucciso Dale Pike. Una dichiarazione molto forte e che contribuirebbe a gettare nuove ombre sull’intero caso.

CLICCA QUI PER VEDERE L’INTERVISTA A CHICO FORTI IN CARCERE



© RIPRODUZIONE RISERVATA