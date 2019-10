Chiedimi se sono felice/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Chiedimi se sono felice riempirà la sera di oggi, 30 ottobre, su Italia 1 dalle 21.20 con il trio formato Aldo, Giovanni e Giacomo protagonista. La regia del film, uscito nelle sale nel 2000, è dello stesso trio comico coadiuvato da Massimo Venier. La colonna sonora del film, invece, è affidata al musicista Samuele Bersani. Nel cast, oltre al trio, anche Marina Massinori, Paola Cortellesi, Silvana Fallisi, Giuseppe Battiston, Maxi Pisu, Ficarra e Picone.

Chiedimi se sono felice, la trama del film

Chiedimi se sono felice racconta la storia di tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo, fra il 1997 e il 2000. I tre lavorano nel mondo dello spettacolo ma non sono mai riusciti a sfondare. Il loro sogno, però, è quello di mettere in scena uno spettacolo teatrale completo, in particolare il Cyrano de Bergerac. Mentre combattono con la vita quotidiana e preparano lo spettacolo, i tre trovano anche il tempo di innamorarsi e vivere storie d’amore piuttosto burrascose. In particolare, nel tentativo di aiutare l’amico Aldo a lasciare la fidanzata Silvana, Giovanni conosce Marina e subito se ne innamora, proponendole di andare a vivere insieme. La storia, però, procede fra alti e bassi fino a che Marina decide di lasciare Giovanni e di andare a vivere in Germania. L’uomo, per riconquistare la fidanzata, parte alla volta di Francoforte, non sapendo che in realtà lei è tornata a Milano per stare con lui. Invece di Giovanni, però, incontra Giacomo e i due, dopo aver passato un bellissimo pomeriggio insieme, si baciano.

Giacomo è dilaniato dai sensi di colpa e vorrebbe confessare tutto a Giovanni ma Aldo glielo sconsiglia perché teme la reazione dell’amico e non vuole intoppi prima della messa in scena dello spettacolo. Giacomo, però, decide di confessare tutto e, come previsto, Giovanni reagisce molto male. I tre litigano e non si vedranno più per tre, lunghi anni. Nel 2000 Giovanni e Giacomo, che ora sta con Marina, si incontrano per andare a trovare Aldo che vive in Sicilia ed è debilitato da una grave malattia. Inizialmente i due ostentano una certa freddezza e si capisce il motivo per cui hanno litigato in passato, ma durante il viaggio si sciolgono e sembrano ritrovare l’intimità di un tempo. Arrivati da Aldo, l’uomo esprime la volontà di mangiare gli arancini preparati da zio Totò prima di morire, così Giovanni e Giacomo vanno a prenderli. Al loro arrivo, però, capiscono l’inganno. Aldo sta benissimo e ha organizzato questa messa in scena solo per far ricongiungere i tre amici. Si materializza improvvisamente un palcoscenico e i tre finalmente possono mettere in scena Cyrano de Bergerac, ritrovando la loro antica amicizia.

