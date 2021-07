Chievo escluso dalla Serie B/ La Covisoc boccia il club veneto: “Faremo ricorso”

Il Chievo è al momento escluso dalla Serie B, il club veneto infatti non è stato iscritto al prossimo campionato di Serie B 2021-2022 a causa della bocciatura da parte della Covisoc, contro la quale la società gialloblù ha già annunciato che farà ricorso. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. La Covisoc ha comunicato la decisione al Chievo che nel giro di pochi minuti ha fatto sapere, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, che ricorrerà “ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22”. La Covisoc, che è la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e dunque l’ente preposto al controllo della situazione economico-finanziaria delle società, ha ritenuto non completa la domanda d’iscrizione del Chievo. La questione che ha portato all’esclusione dei gialloblù riguarderebbe una serie di rateizzazioni fiscali sulle quali sarebbero state espresse riserve da parte dell’organismo di vigilanza.

DIRETTA/ Venezia Cittadella (risultato finale 1-1) Rai: con Bocalon è Serie A!

CHIEVO ESCLUSO DALLA SERIE B: CHE COSA SUCCEDE ADESSO?

A causa di questa bocciatura da parte della Covisoc, dunque, il Chievo al momento non sarebbe ammesso al prossimo campionato di Serie B. Che cosa succederà adesso? Per presentare il ricorso c’è tempo fino a martedì 13 luglio, ma dal tweet del club l’idea è che questo verrà presentato ben prima. Il futuro del Chievo è comunque in bilico e sarà il verdetto di questo ricorso a stabilire se i gialloblù veneti potranno partecipare nella prossima stagione al campionato cadetto. Nel caso in cui il ricorso del Chievo venisse bocciato, confermando così l’esclusione dei gialloblù dal campionato, scatterà il ripescaggio che dovrebbe riguardare il Cosenza, in quanto migliore delle retrocesse dallo scorso campionato di Serie B di cui facevano parte i veronesi, chiuso dai calabresi al quart’ultimo posto. Per il Cosenza si accende una speranza che già i calabresi cullavano in caso di esclusione della Salernitana e ripescaggi a cascata, adesso invece è l’iscrizione del Chievo ad essere in bilico, legata all’esito del ricorso della società veronese.

LEGGI ANCHE:

VENEZIA PROMOSSO IN SERIE A SE.../ Risultati utili: la grande stagione di ZanettiCITTADELLA PROMOSSO IN SERIE A SE.../ Risultati utili: il riscatto vale la promozione

© RIPRODUZIONE RISERVATA