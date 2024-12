DIRETTA SALERNITANA JUVE STABIA, TUTTI ALL’ARECHI

Due squadre che stanno trovano la via giusta per dimostrare continuità. La diretta Salernitana Juve Stabia avrà luogo all’Archi questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17:15 in un match molto sentito in Campania. I granata sono reduci da due risultati utili consecutivi vale a dire la vittoria con la Carrarese per 4-1 e il pareggio esterno a Modena. Precedentemente erano arrivate due sconfitte con Bari per 2-0 e Sassuolo per 4-0.

La Juve Stabia invece ha vinto l’ultima sfida contro il Sudtirol per 2-1 grazie a Candellone e Bellich, dando continuità con i pareggi con Brescia e Cittadella e consolidando la settima posizione con ventidue punti in classifica.

DOVE VEDERE DIRETTA SALERNITANA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Ecco ora dove vedere la diretta Salernitana Juve Stabia, gara di campionato di Serie B. La diretta streaming potrà essere vista o sull’applicazione DAZN oppure su LaB Channel, nuovo servizio di Amazon Prime Video.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVE STABIA

La salernitana giocherà con il 3-4-2-1. In porta Sepe, difesa composta da Bronn, Ferrari e Jaroszynski. A centrocampo Stojanovic, Amatucci, Hrustic e Ghiglione. Sulla trequarti Soriano e Verde con Wlodarczyk punta.

Stesso identico modulo per la Juve Stabia che schiera Thiam tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Folino, Varnier e Bellich. Nella zona nevralgica del campo Floriani Mussolini, Leone, Buglio e Fortini con Piscopo trequartista dietro a Candellone e Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SALERNITANA JUVE STABIA

È il momento delle quote per le scommesse della diretta Salernitana Juve Stabia. I padroni di casa sono dati a 2.30 quindi favoriti della partita con il segno X del pareggio a 3.20 così come il 2 fisso della squadra di Castellammare di Stabia.

