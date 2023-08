Chivasso, scopre la moglie e il loro figlio assieme/ “Un incesto, ho pensato di uccidermi”

Episodio choc a Chivasso, in provincia di Torino, dove un uomo ha sorpreso la moglie e il figlio assieme. Come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, si è trattato di un vero e proprio incesto quello scoperto nel Comune di 27mila abitanti del torinese. Andrea, nome di fantasia, ha raccontato il tutto a Primachivasso.it, spiegando appunto come abbia effettuato la scoperta choc: «Immagino che questa storia sia difficile da credere, ma è tutto vero. Avevo dei sospetti, ma non avrei mai immaginato che sarebbe finita così. Mercoledì sera, dopo cena, ero uscito di casa per raggiungere la sede del cantiere (a più di cento chilometri da qui) in modo da essere puntuale al mattino».

Come nella più classica delle storie di questo tipo, a metà strada l’uomo si è accorto di essersi dimenticato delle medicine salvavita che lo stesso assume ormai da tempo, di conseguenza ha deciso di invertire la marcia, ritornando verso casa. A quel punto è avvenuta l’incredibile scoperta: «Ho parcheggiato sotto casa e, alzando la testa – racconta ancora l’uomo esterrefatto – li ho visti sul balcone: lei era mezza nuda, e mio figlio con lei». Il marito ha iniziato ad urlare verso la moglie e il figlio e i due, sentendolo, sono corsi in casa chiudendosi dentro.

CHIVASSO, TROVA MOGLIE E FIGLIO ASSIEME, UOMO DISPERATO: “ERO FUORI DI ME”

Andrea, chiuso fuori, a quel punto ha raccontato di aver chiamato il 112: «Fuori di me sono rimasto per un’ora e mezza in attesa della pattuglia. I carabinieri arrivavano da fuori città e ho subito raccontato loro cosa fosse successo». Una volta giunti sul luogo incriminato i militari dell’Arma hanno aiutato l’uomo a tornare nella propria abitazione, dove lo stesso, dopo aver preso le medicine, si è rimesso in marcia per raggiungere il luogo di lavoro.

«Quando sono scesi, in ascensore, ho sentito mia moglie dire a mio figlio “Ci ha scoperti” – ha raccontato ancora – e allora mi è davvero caduto il mondo addosso. In quella casa non voglio più tornare, chiederò ospitalità a un amico, quello che è successo è impossibile da sopportare. Subito dopo, solo in macchina, ho anche pensato di andare in azienda e impiccarmi al carro ponte».

