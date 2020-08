CHOC A MODICA, UCCISO BIMBO DI UN ANNO/ Arrestato il compagno della madre

E’ stato fermato un uomo per la morte di un bimbo di appena un anno a Rosolini, vicino Modica. La cittadina siciliana in provincia di Siracusa è sotto choc, il piccolo è arrivato in ospedale con molti lividi ed ecchimosi sul corpo, segno di traumi indotti. Non c’è stato nulla da fare e il bimbo è morto poco tempo dopo il ricovero. Ad essere fermato, accusato di essere responsabile della terribile morte del bambino, il compagno della madre del piccolo. Una tragedia terribile che sembrerebbe però avvalorata da alcune testimonianze che parlando di una situazione familiare e di una lite che sarebbe stata udita distintamente dai vicini di casa. E’ stata la madre del piccolo a chiamare i soccorsi ma il bambino sarebbe arrivato all’ospedale di Modica in condizioni già disperate, senza dunque che per i medici ci fosse nulla da fare per provare a salvare la situazione.

BIMBO UCCISO A MODICA, LA RICOSTRUZIONE

La ricostruzione di questa terribile storia parte dalla mattinata di domenica a Rosolini, paese vicino Modica in provincia di Siracusa. Le ricostruzioni dei testimoni ascoltati dalle forze dell’ordine affermano che a trovare il bambino ormai già agonizzante in casa sarebbe stata la mamma, Letizia Spatola. Le urla della donna hanno richiamato in breve tempo l’attenzione di una vicina di casa, che a sua volta avrebbe chiamato i soccorsi. Il piccolo di solo un anno di età di nome Evan è stato portato il più in fretta possibile all’ospedale di Modica, dove è arrivato intorno alle 12 e 30. Gli agenti allertati sono subito però rimasti insospettiti dai lividi sul corpo del bambino e i poliziotti del commissariato di Modica hanno sentito subito la mamma e i nonni del piccolo, che sono arrivati subito a sospettare che i segni sul corpo del bambino fossero frutto di terribili percosse. “Era pieno di lividi”, racconta una parente. La madre di Evan ormai da un anno non viveva più col padre del bambino ma con nuovo compagno, un uomo di Noto. Il padre, residente fuori dall’Isola, è stato avvertito dalle forze dell’ordine.



