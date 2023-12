Christian De Sica e l’amore per sua moglie Silvia Verdone: “Voliamo sopra i problemi”/ “Grazie a lei…”

Christian De Sica rivela come ha conosciuto sua moglie Silvia Verdone a Verissimo: “Andavo da suo fratello Carlo a fare i compiti e poi…”

Christian De Sica si racconta a Verissimo, tra passato, presente e futuro. Ai microfoni di Silvia Toffanin, parla della sua storia d’amore con Silvia Verdone, iniziata da giovanissimi. “Con mia moglie Silvia, continuiamo a ridere. Voliamo sopra i problemi. Come la conobbi? Andavo da Carlo Verdone a fare i compiti, poi andavo a fare la corte a Silvia. Lui dice che mi ha menato ma è una bugia”. “Una donna innamorata ti dà la forza di fare cose che un uomo non farebbe mai. Teatro lo faccio grazie a mia moglie Silvia”, racconta ancora Christian De Sica.

Silvia Verdone, Brando e Maria Rosa: chi sono la moglie e figli di Christian De Sica/ Una famiglia di artisti

L’attore ha una ricetta magica per affrontare la vita col piglio giusto e la condivide col pubblico di Canale 5: “Bisogna ridere, bisogna volare sopra i disastri. Io ci riesco sempre e ho un metodo, quando devo pagare le tasse ad esempio mi metto una canzone di Frank Sinatra…”.

Christian De Sica: “Per non invecchiare bisogna meravigliarsi ancora”

“Per vivere il presente non bisogna avere memoria. Il tempo che passa velocemente è una fregatura”, l’idea di De Sica. Sul suo passato in coppia con Massimo Boldi, negli immancabili cinepanettoni, rivela un curioso aneddoto: “Da giovane facevo il cinepanettone, adesso lavoro più di prima. Prima avevo un contratto con De Laurentiis e c’era l’esclusiva. Il cinepanettone è uno scotto che pago, ma se sto qua è per quei film di natale”.

Adesso, però, Christian De Sica è pronto ad affrontare nuove sfide, come quella che lo vede protagonista in Limoni di Inverno: “Sono al cinema in un ruolo drammatico, questa è la prima volta che faccio un personaggio buono. Io ho un grande rispetto per il passato”. “Cerco di meravigliarmi ogni volta, bisogna essere così. Se uno è disincantato invecchia. Mio padre diceva che per fare questo mestiere bisogna restare sempre un po’ bambini”, conclude De Sica.











