Christian de Sica la lite con Massimo Boldi/ “Non facile tornare a fare film insieme”

Christian De Sica ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli italiani che contavano sulle scorse festività per gustarsi il nuovo cinepanettone. In seguito alla reunion vissuta con Massimo Boldi per il film Amici come prima, i due non sono ritornati a calcare le scene dei cinema italiani con le loro celebri pellicole. Non per l’anno 2019 almeno, come già aveva avuto modo di annunciare Boldi al settimanale Spy. Gli ammiratori si sono subito messi in allarme: possibile che i due attori si siano allontanati ancora una volta? Per fortuna il comico milanese ha già rivelato al giornale di essere pronto a ritornare sul set con De Sica il prossimo 2020, per poi replicare anche l’anno successivo. Non sembra quindi che fra i due artisti sia scoppiata una nuova bufera: forse il loro silenzio natalizio è dovuto più che altro agli impegni di entrambi. Come riferisce Il Tempo, De Sica infatti è tornato sul grande schermo con Sono Solo Fantasmi, film che ha diretto personalmente, e il prossimo febbraio sarà anche al Festival di Sanremo. “Stiamo lavorando con gli sceneggiatori per trovare un’idea valida, ma dobbiamo farlo bene”, ha dichiarato l’attore a RepTV, “dopo tanti film insieme non è facile trovare un’idea valida e con ruoli che siano giusti. Gli anni passano”. De Sica non ha lasciato trapelare nulla: “Mi chiedo però dove saremo questa volta? Con Boldi andrei anche su Marte, con i nostri film abbiamo già girato il mondo”. In attesa di un ritorno della coppia, entrambi gli artisti continueranno a lavorare a progetti personali.

CHRISTIAN DE SICA, LA RIVELAZIONE SULL’AMICO: “NON ABBIAMO MAI LITIGATO”

13 anni di distanza per Christian De Sica e l’amico di sempre, anche se in base alle loro dichiarazioni, sembra che dietro la frattura con Massimo Boldi ci sia un mistero da scoprire. Per diverso tempo infatti i giornali hanno parlato di liti in corso fra i due artisti, tanto da spingere entrambi a dividere le loro strade professionali. “Noi non abbiamo mai litigato. Lo dicevamo per assecondare gli altri”, hanno detto infatti due anni fa a Leggo. Senza considerare che De Sica era legato a Filmauro e Boldi a Medusa, cosa che rendeva impossibile alla coppia di ritornare insieme per un nuovo film. L’attore quindi si è dedicato ad altri tipi di progetti, fra cui il film La mia banda suona il pop, regia di Massimo Ghini. Avrà modo di presentarlo al fianco di Diego Abatantuono al prossimo Festival di Sanremo, dove li vedremo nei panni dei cantanti proprio per interpretare un brano presente nella colonna sonora. Oggi, 26 gennaio 2020, Massimo Boldi sarà invece ospite di Domenica In per parlare del suo futuro. Ritornerà anche sull’argomento Christian? I fan sperano tanto in una sorpresa per il comico milanese. De Sica intanto è già tornato a teatro dopo lo stop invernale e con il suo spettacolo Christian racconta Christian De Sica. Battute, racconti inediti, ricordi e tanti sketch: questo il contenuto dello show, come possiamo notare dal promo condiviso dall’artista sui social. Clicca qui per guardare il video di Christian De Sica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA