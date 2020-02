Christian De Sica/ Nuovo conduttore del Festival dopo Amadeus? (Sanremo 2020)

L’attore e comico Christian De Sica quest’anno sarà tra gli ospiti più attesi del 70esimo Festival della Canzone Italiana, Sanremo. Il padrone di casa Amadeus ha invitato De Sica insieme ai colleghi Paolo Rossi, Diego Abantantuono, Massimo Ghini, Antonella Finocchiaro per promuovere la loro prossima avventura cinematografica, La mia banda suona il pop, un film diretto da Fausto Brizzi e in uscita nelle sale il 20 febbraio. Per l’occasione il gruppo di attori si esibirà in una delle canzoni registrate per il film. Quindi non sarà un’ospitata come le altre, il gruppo quasi quasi si esibirà come gli altri cantanti del Festival. La presenza di De Sica e degli altri attori del suo film è prevista per questa sera 8 febbraio, in occasione della finalissima del Festival di Sanremo. Un momento di divertimento e di comicità per stemperare la tensione dell’ultima battaglia all’Ariston: Christian De Sica è sicuramente tra i più attesi e tutti i suoi fan non vedono l’ora di scoprire in cosa si esibiranno lui ed i suoi colleghi…

IL RAPPORT CON MASSIMO BOLDI

A seguito della presenza di Massimo Boldi a Domenica In il 26 gennaio, i media italiani sono tornati a parlare di un argomento scottante come la presunta lite tra il duo comico dei cinepanettoni italiani. Christian De Sica aveva rivelato che questa lite non era mai avvenuta, ma questo non ha certo placato le voci insistenti. A gettare benzina sul fuoco il fatto che per il Natale 2019 i due abbiano scelto di non portare al cinema nessun film, ma secondo le indiscrezioni la decisione è dovuta più agli impegni lavorativi che ad altro. Per il Natale 2020, a detta di Boldi, sarebbe già in corso d’opera un ritorno sullo schermo.

CHRISTIAN DE SICA, FUTURO DA CONDUTTORE DEL FESTIVAL DI SANREMO?

Durante l’intervista a Rai Radio Due dove De Sica ha annunciato la presenza al 70esimo Festival di Sanremo. Quando gli hanno chiesto se pensasse a un futuro sul palco di Sanremo come padrone di casa De Sica ha risposto con un cenno di assenso dicendo che in effetti sarebbe sicuramente un progetto che gli piacerebbe portare avanti in futuro. Nel frattempo però si gode la campagna promozionale per l’uscita del film, La mia banda suona il pop. Durante l’ultima intervista al Corriere della Sera De Sica ha confessato come suo padre gli disse al telefono che in realtà aveva anche un’altra figlia e non con sua madre. De Sica nel corso dell’intervista ha ripercorso tutte le tappe più importanti di tutta la sua carriera non mancando di citare il ruolo che ha avuto il padre. In particolare ha dichiarato che nonostante le supposizioni di tutti il peso di avere un padre con il nome così conosciuto e importante nel mondo del cinema per lui non è stato affatto un peso.



