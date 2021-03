Christian, figlio morto Dalila di Lazzaro/ “Aveva solo 22 anni e io sono impazzita”

Christian è il figlio morto Dalila di Lazzaro, il giovane poco più che ventenne rimasto ucciso in un incidente stradale lasciando la madre completamente devastata. Era il 1991 quando la vita dell’attrice è andata a causa di quel terribile momento in cui suo figlio è morto lasciandola nella disperazione più totale tanto da rimanere in silenzio a lungo tempo fino a quando poi non è riuscita a raccontare la verità di quei momenti: “Ho mollato tutto e sono andata sola nel deserto. Volevo il silenzio, il nulla, la natura. Sono fuggita ad Hammamet. Mi sono immersa nel dolore per accettarlo. Poi ho scritto un libro su mio figlio. Ed è stato come fare analisi. Ma ho incontrato genitori che non riescono più a riprendersi. Ho cercato di trasformare il dolore in amore. E non mi sono più sentita sola“.

La morte di Christian ha devastato Dalila di Lazzaro

La felicità per lei non è arrivata subito e nemmeno la serenità dopo un momento difficile e complicato visto che la morte di Christian le ha lasciato davanti agli occhi un velo di tristezza che non l’ha mai lasciata davvero peggiorata poi quando anche lei è rimasta vittima di un incidente in moto in cui ha riportato una frattura della prima vertebra del collo. L’incidente l’ha lasciata a letto e immobile per un po’ e questo non le ha permesso di mettere da parte il lutto per lanciarsi a capofitto nel lavoro, come spesso accade in questi momenti. Ma cosa racconterà oggi di quei momenti ospite a Oggi è un altro giorno?



