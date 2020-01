Christian Fregoni, da Caduta Libera a La Pupa e il Secchione/ La prova speciale…

Christian Fregoni è un volto più che noto per i fan di Caduta Libera, dato che si tratta del noto bagnino-campione che ha fatto scalpore nel programma. Arriverà nella Villa de La Pupa e il Secchione e viceversa in occasione della puntata che andrà in onda oggi, martedì 22 gennaio 2020, per sottoporre i concorrenti ad una prova speciale. Data la sua abilità in acqua, possiamo mettere la mano sul fuoco che il test riguarderà la piscina e forse persino un salvataggio. L’ultima volta che lo abbiamo visto in tv è stato per un evento particolare: la sua eliminazione nel quiz di Gerry Scott. 39 puntate in attivo e 200 mila euro in montepremi per il sexy bagnino che non è riuscito a battere il rivale Simone. “È stata una cavalcata indescrivibile, sempre al vertice della tensione. Non resta che fare i complimenti al nuovo campione”, ha detto a Sky TgCom24 in seguito alla sua sconfitta. Chiusi i battenti dello show, Fregoni si è concesso una lunga vacanza nella riserva Masai Mara National, in Kenya, dove ha conosciuto tanti bambini e dove è riuscito persino a riprodurre La Creazione di Adamo del Buonarroti con una simpatica scimmietta. Clicca qui per guardare la foto di Christian Fregoni.

Christian Fregoni, Caduta Libera: i muscoli nella memoria

I muscoli di Christian Fregoni rimarranno nella memoria di tutte le fan di Caduta Libera: il bagnino, ormai ex campione, ha infranto davvero molti cuori fra le italiane. Di lui sappiamo alcuni dettagli, grazie alle informazioni diffuse durante la sua partecipazione al quiz televisivo, a partire dal fatto che ha una sorella, Giulia, ed è figlio di un operaio e una cassiera. “Siamo una famiglia di umili origini, i miei si sono sacrificati tanto per non farci mancare nulla e permetterci di studiare, perché loro non hanno potuto farlo. Sono molto grato per tutto quello che hanno fatto per me”, ha detto a Sorrisi qualche tempo fa. E’ stata tra l’altro proprio la sorella ad iscriverlo al programma, dove Christian ha messo in mostra una prontezza di riflessi senza pari. Senza dimenticare il fascino che lo ha reso subito popolare anche agli occhi della stampa nazionale. “Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco”, ha aggiunto, negando però di pensare un giorno di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Nei suoi sogni in realtà c’è persino la possibilità di fare l’attore, ma solo se gli venisse offerto qualche ruolo.

Ogni riferimento…





