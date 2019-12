Christian, proposta di matrimonio a Pintus @Ostia Antica/ “Chiara, mi vuoi sposare?”

Una nuova proposta di matrimonio durante uno show di Pintus. Dopo la commovente proposta di matrimonio fatta dal comico triestino alla compagna Michela Sturato durante lo show Pintus @Arena di Verona, questa volta a chiedere la mano della propria amata è stato il coreografo spettacolo Pintus @OstiaAntica riproposto in replica venerdì 13 dicembre 2019 in prima serata su Italia 1. Proprio così, a distanza di un anno dalla prima proposta di matrimonio fatta da Pintus alla fidanzata, questa volta una nuova unione è stata ufficializzata durante lo spettacolo del comico triestino. A chiedere la mano però è stato Christian, il coreografo dei ballerini dello show che durante lo spettacolo ha sorpreso tutti. “Divento serio per un attimo: ti volevo ringraziare per l’emozione che avremo, saremo genitori, avremo un figlio” ha detto Christian con la voce rotta dall’emozione. Poi il coreografo ha proseguito dicendo a gran voce: “però mi mancava una cosa da fare e ho deciso di farlo qua. Volevo chiederti una cosa”.

Christian, coreografo di Pintus, chiede la mano della fidanzata Chiara

Il coreografo con la voce rotta dall’emozione ha proseguito la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Chiara. Così Christian ha preso dalla tasca l’anello e si è avvicinato verso il pubblico dove la compagna era seduta; si è inginocchiato e con in mano l’anello ha fatto la sua promessa: “Chiara, mi vuoi sposare?”. Tanta emozione e commozione da parte della compagna che, incredula, ha prontamente baciato il compagno. Un bacio che ha suggellato quel si tanto desiderato da Christian. Poco prima della proposta, era stato proprio Angelo Pintus a raccontare dell’amore tra il coreografo Christian e la compagna Chiara: “vi devo raccontare cosa è successo. noi ci siamo sposati e lui è il coreografo che lavorava con noi all’Arena di Verona. Lui e la sua fidanzata Chiara aspettano un bimbo”.

