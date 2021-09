Christian Schiozzi e Damiano, ex marito e figlio Jane Alexander/ “Famiglia allargata”

Christian Schiozzi è stato il marito di Jane Alexander. I due si sono conosciuti sul set di “Elisa di Rivombrosa”, in cui l’attrice interpretava la crudele marchesa Lucrezia Van Necker Beauville. Chiozzi lavorava come segretario di produzione. “In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell’ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C’era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io”, ha raccontato Jane Alexander a Fanpage. Il 10 agosto 2003 è nato il loro unico figlio Damiano Lorenzo. L’attrice non ha mai parlato molto della fine del suo matrimonio con Schiozzi, ma durante la sua avventura al Grande Fratello Vip 3 ha parlato del suo divorzio dal marito: “Mi svegliavo con il cuscino bagnato di lacrime e mi addormentavo con il cuscino bagnato di lacrime. Non parlavo, piangevo e basta. Non uscivo dalla stanza, non mangiavo, non facevo niente. Mai più nella vita voglio stare così”.

Jane Alexander e Christian Schiozzi: una famiglia allargata

Jane Alexander ha molto sofferto per la fine della sua relazione con Christian Schiozzi: l’attrice avrebbe voluto dare una famiglia unita al figlio Damiano. “Pensi di aver trovato la persona giusta e poi… non per mancanza di volontà, di amore. Semplicemente non era così”, ha raccontato dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’attrice ha ammesso: “Christian è un buon padre, però non lo siamo insieme”. Oggi Jane Alexander e l’ex marito sono riusciti a ritrovare un equilibrio, che comprende anche la nuova compagna di Schiozzi: “Siamo diventati una famiglia allargata con la moglie del mio ex che è stata fenomenale con Damiano”. In un’intervista a Vanity Fair l’attrice ha rivelato di trascorrere il Natale insieme alla famiglia dell’ex marito.

