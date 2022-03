Christian, Todaro teme l’uscita dal serale Amici 2022: “Sei rassegnato”/ Eliminato?

Amici 21, Raimondo Todaro convoca Christian Stefanelli prima del secondo serale: cosa rischia il ballerino

Alla viglia del secondo serale di Amici 2o22, previsto per il 26 marzo 2022 su Canale 5, Raimondo Todaro convoca il pupillo Christian Stefanelli, per renderlo consapevole del rischio di eliminazione che corre, dal momento che non si esibisce più al 100% delle sue possibilità come era solito fare al debutto al talent-show. In occasione della convocazione, quindi, l’insegnante di ballo preannuncia al ballerino di hip-hop che lui potrebbe finire al ballottaggio per almeno una delle 2 eliminazioni previste al secondo serale di Amici 2022.

“Ti sei fatto il cu*o per anni e spesso sei arrivato primo in classifica -è la premessa di Todaro, che quindi esorta il pupillo a riprendersi dalla crisi personale e artistica che lo attanaglia da quando ha minacciato il ritiro dal talent, per il peso delle critiche di chi -come le maestre Alessandra Celentano e Veronica Peparini lo ritiene limitato all’hip-hop o comunque non una cima nel suo stile-. Io sono sicuro che tu farai il ballerino nella vita, ma tu non hai niente di meno degli altri, qui . Il Christian che vediamo oggi non sei tu. Già ho visto un miglioramento, ma non ti vedo cazzuto”. E ancora: “Ti vedo rassegnato, non ti vedo cazzuto, grintoso. devi farcela. Non voglio che tu vada a casa così”. La replica di Christian è sentita e introspettiva, e non nasconde la crisi che vive il ballerino di hip-hop, nel mezzo del naufragio che lo vede in preda alle critiche dell’occhio pubblico sulla sua arte: “Devo capire cos’è che mi ha scocciato, non so se siano critiche, da quella volta che volevo andare a casa non riesco più a ballare bene. Mi sono autoconvinto che non riesco più a ballare… più di impegnarmi in sala non so cosa fare”. “Io voglio riprendermi qui dove sono caduto. Voglio continuare ad avere fame – è lo sfogo del ballerino in preda alla crisi-. Non mollo”.

Christian finisce a rischio ad Amici 2022: ecco quando accade

Così come preannunciato da Raimondo Todaro in occasione della convocazione registrata in prospettiva del secondo serale di Amici 2022, Christian Stefanelli finirà a rischio eliminazione, nel ballottaggio che lo vede in sfida contro Crytical al secolo Francesco Paone, per la decretazione del secondo eliminato. Secondo le anticipazioni tv dell’atteso serale dello show, Christian, però, riuscirà a salvarsi e Crytical si rivelerà il secondo eliminato dal secondo serale di Amici 2022. Che, quindi, il ballerino di hip-hop possa proseguire ancora la sua corsa per la vittoria di Amici 2022, nonostante il naufragio?













