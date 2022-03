Amici 21 Serale 2022, 2a puntata/ Diretta, eliminati e ospiti: Carma, Christian e Crytical a rischio

Amici 21 Serale 2022: anticipazioni seconda puntata 26 marzo

È tempo per le tre squadre del serale Amici 2022 di tornare in sfida. Maria De Filippi conduce oggi, 26 marzo, la seconda puntata del serale su Canale 5, affiancata dalla confermatissima giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors. Anche questa sarà una puntata caratterizzata da una doppia eliminazione: la prima arriverà alla fine della prima manche e sarà, dunque, definitiva e diretta. La seconda eliminazione arriverà alla fine delle due manche successive, tra i due allievi finiti al ballottaggio dopo la sconfitta della propria squadra (Clicca qui se vuoi già scoprire gli eliminati).

Tra una manche e l’altra non mancheranno intermezzi divertenti o ospiti musicali. Di certo tornerà anche questa settimana Nino Frassica con la sua nuova rubrica, Amici Senior. Tra gli ospiti musicali, invece, un ritorno: quello di Irama che si esibirà nel singolo presentato al Festival di Sanremo.

I concorrenti delle squadre di del serale Amici 2022 dopo le prime eliminazioni

Dopo la prima puntata del serale Amici 21, due squadre hanno perso un elemento: quella di Zerbi-Celentano ha perso Gio Montana; quella di Pettinelli-Peparini invece Alice. Ciò vuol dire che le squadre sono ora così composte: Calma (cantante), Carola (ballerina, LDA (cantante), Leonardo (ballerino), Luigi (cantante) e Michele (ballerino) quella di Zerbi e Celentano. Albe (cantante), Crytical (cantante), Dario (ballerino) e John Erik (ballerino) formano quella di Peparini e Pettinelli.

Infine quella guidata di Amici 21 da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è formata da Aisha (cantante), Alex (cantante), Christian (ballerino), Nunzio (ballerino), Serena (ballerina) e Sissi (cantante). Due di loro questa sera abbandoneranno sicuramente la scuola e, dunque, il serale di Amici 2022.

I guanti di sfida della seconda puntata del serale Amici 21

Anche la seconda puntata del serale Amici 2022 sarà caratterizzata da numerosi guanti di sfida. Tra quelli più attesi c’è il ballo che vedrà contrapposte Serena e Carola sulle note di Beyoncé; o ancora Michele contro uno tra Dario e Christian voluto dalla Celentano. Michele e Dario, poi, saranno messi a confronto con una prova di versatilità voluta da Veronica Peparini. Anche per il canto non mancheranno guanti di sfida: ad Alex è stato chiesto di mettersi a confronto con Albe su una canzone molto allegra e ritmata; a Crytical, invece, di cantare su alcune ballad contro Luigi. Sono soltanto alcuni dei guanti di sfida previsti per questa sera ad Amici 21 ma, di certo, uno di quelli più attesi vedrà contrapposti loro: Zerbi e Celentano da una parte e Todaro-Cuccarini dall’altra. Chi vincerà?

