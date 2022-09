Christian Vitelli, ex fidanzato Francesca Manzini/ Nozze saltate “Troppi anni in più”

Christian Vitelli, chi è l’ex fidanzato di Francesca Manzini

Christian Vitelli, speaker e doppiatore, è l’ex fidanzato della comica Francesca Manzini. La loro relazione era iniziata durante il primo lockdown di marzo 2020: una videochiamata di lavoro ha fatto nascere la scintilla e poco dopo hanno iniziato a vivere insieme. Poi le presentazioni in famiglia, fino all’annuncio delle nozze per settembre 2021: “Ho capito subito che era quello giusto, infatti da allora Christian e io non ci siamo più lasciati nemmeno cinque minuti. Un figlio insieme? Ho paura di fare un figlio perché mi spaventa la società di adesso e io sono una persona molto responsabile. Se tutto va bene ci sposeremo il 10 settembre”, aveva detto la comica sulle pagine del settimanale Intimità. Ma ad aprile 2021 la Manzini ha annunciato la fine della sua storia con Vitelli con su Instagram.

Christian Vitelli e Francesca Manzini: il matrimonio saltato

“La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. Non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”, ha scritto Francesca Manzini sui social. Intervistato per Vanityclass, Christian Vitelli ha espresso le sue perplessità sulla fine della loro relazione: “I motivi dell’allontanamento definitivo di Francesca a me sono sconosciuti”. Sulle pagine di Diva e Donna, invece, la conduttrice ha spiegato: “Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”.

