Christina Applegate: “Ho la sclerosi multipla”/ “Rispettate la mia privacy”

L’attrice americana Christina Applegate, ha rivelato di essere affetta da sclerosi multipla. L’attrice ha deciso di raccontare la propria battaglia ai fans con un messaggio breve con cui ha raccontato quello che sta affrontando. “Salve amici. Qualche mese fa mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. È stato uno strano viaggio”, ha scritto sul social l’attrice vincitrice di un Emmy come guest star per il ruolo della sorella di Rachel interpretata da Jennifer Aniston in “Friends”. “Ma sono stata supportata dalle persone che conosco che si ritrovano nella mia stessa situazione. È una strada difficile. Ma come tutti sappiamo, la strada continua. A meno che qualche str**zo non la blocchi“, ha aggiunto ancora.

Christina Applegate sta affrontando la battaglia contro la sclerosi multipla dopo aver combattuto anche contro un tumore al seno nel 2008 che l’aveva spinta a sottoporsi una doppia mastectomia preventiva esortando le donne a sottoporsi a controlli preventivi per salvarsi la vita. Oggi, l’attrice è pronta a combattere l’ennesima battaglia e chiede a tutti di rispettare la propria privacy. “Come ha detto uno dei miei amici affetto da sclerosi multipla: ‘Ci svegliamo e facciamo ciò che dobbiamo fare’. Ed è quello che sto facendo io. Quindi ora chiedo che rispettiate la mia privacy mentre affronto questa cosa“, conclude. Dopo l’annuncio, i fans si sono stretti intorno all’attrice supportandola con messaggi d’affetto.

