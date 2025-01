Ora o mai più 2025: anticipazioni e diretta seconda puntata

Sabato 18 gennaio 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con la musica. Marco Liorni conduce la seconda puntata di Ora o mai più 2025, il programma che concede una nuova possibilità agli artisti che, dopo un clamoroso successo nel passato, si mettono totalmente in gioco sottoponendosi al giudizio della giuria composta da grandi artisti. Anche questa sera, sul palco degli Studi Televisivi “Fabrizio Frizzi”, in diretta, si esibiranno: Valerio Scanu, Piedavide Carone, Matteo Amantia, Anonimo Italiano, Carlotta, Antonella Bucci e Pago. A guidarli, come sempre, saranno i maestri Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore.

Gli abbinamenti della seconda puntata di Ora o mai più 2025

Esibizioni dal vivo nella seconda puntata di Ora o mai più 2025 durante la quale il pubblico vedrà i seguenti abbinamenti: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. I maestri, inoltre, giudicheranno le varie esibizioni dei concorrenti, ma a decretare la classifica finale, sarà anche il parere del pubblico che potrà esprimere la propria opinione attraverso il voto social.

Nel corso della sera, sul palco di Ora o mai più, arriveranno anche grandi artisti che, in qualità di ospiti, regaleranno altre performance musicali ai telespettatori che assisteranno a duetti imperdibili. Gli ospiti Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia saranno i protagonisti di duetti inediti, mentre Patty Pravo e Riccardo Fogli saranno di nuovo insieme in un duetto facendo rivivere vecchie emozioni ai telespettatori.

Come vedere in diretta streaming Ora o mai più

La seconda puntata di Ora o mai più, ricchissima di musica, può essere vista in diretta su Raiuno, al termine della puntata di Affari tuoi ovvero dalle 21.30. Chi preferisce, invece, seguire la diretta streaming, può collegarsi al sito di Raiplay o scaricare l’apposita applicazione dove è possibile rivedere la prima puntata o le singole esibizioni dei concorrenti.

