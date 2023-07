Christine Baumgartner, l’ex moglie di Kevin Costner chiede cifra faraonica dopo il divorzio/ “Li può pagare”

Christine Baumgartner e Kevin Costner ai ferri corti, difficile trovare una quadra sul mantenimento: le cifre da capogiro chieste dall’ex moglie

Il famoso attore Kevin Costner e la sua ex compagna Christine Baumgartner non riescono ancora a trovare una quadra per quanto riguarda gli accordi per il loro divorzio. Le proposte sul mantenimento rimbalzano da una parte all’altra, con accuse reciproche. Christine Baumgartner inizialmente aveva chiesto una cifra vicina ai 250 mila dollari per il mantenimento dei figli, ma era stata accusata dall’attore di aver bisogno di quei soldi per ritocchi estetici e sopratutto di non essere nelle condizioni di pagarle la somma richiesta, dal momento che la sua unica entrata economica deriverebbe solo dalla sere tv Yellowstone.

Kevin Costner ad ogni modo avrebbe avanzato una controfferta di cinquantadue mila dollari, facendo lievitare quella precedente da trentotto mila, che evidentemente era stata rifiutata dalla sua ex compagna Christine Baumgartner .

Sostanzialmente Christine Baumgartner accusa Kevin Costner di essere in grado di pagare la cifra richiesta dai suoi legali, dato che spende per se stesso e per i figli una cifra vicina ai duecentocinquantamila dollari e che riceve, secondo la sua tesi, sessantacinque mila dollari al mese dall’affitto di una guest house. Oltretutto, stando sempre alla ricostruzione di Christine Baumgartner, i cinquantadue mila euro non sarebbero sufficienti per rispondere alle esigenze imposte dall’attuale stile di vita dei loro tre figli adolescenti.

Kevin Costner, così, ha voluto fare alcune precisazioni tramite il suo avvocato. L’attore infatti si è esposto sostenendo che dal momento della separazione ha sempre provveduto a pagare tutto il necessario per i suoi figli e che continuerà a farlo come sempre, indipendentemente dalle evoluzioni nel rapporto con l’ex moglie Christine Baumgartner.

