Christine de Pizan/ Chi era la prima scrittrice della storia nata 657 anni fa

Christine de Pizan, nata Cristina da Pizzano, è stata una scrittrice e poetessa italiana naturalizzata francese, nata oggi, 11 settembre, 657 anni fa. Filosofa femminista, è riconosciuta in Europa come la prima scrittrice di professione e, quattro secoli prima di Madame de Staël, la prima storica laica. Nelle sue opere liriche e narrative si ispira alla propria esperienza di vita, e non alla tradizione religiosa o mitologica, come si usava in quel periodo.

11 SETTEMBRE 2001-2021/ Perché l'orologio della storia non è tornato indietro

Christine de Pizan nacque nella Repubblica di Venezia in questo giorno nel 1364. Trascorse la sua infanzia esplorando le biblioteche della corte del re di Francia Carlo V, dove suo padre era astrologo di corte. Armata di penna e del suo amore per la letteratura, iniziò a scrivere ballate romantiche nel 1393. Questa prima incursione nella produzione di parole estasiò diversi potenti mecenati, tra cui il re Carlo VI.

“Ecclesiaste, il libro più umano della Bibbia”/ Etty Hillesum e il segno di speranza

CHRISTINE DE PIZAN, LA SCRITTRICE CHE DENUNCIAVA IL TRATTAMENTO VERSO LE DONNE

Christine De Pizan è conosciuta oggi per il suo ruolo in una faida letteraria medievale. Cominciò all’inizio del 1400 con accesi dibattiti sul poema popolare “Il romanzo della rosa”. De Pizan denunciò il trattamento riservato alle donne e colpì nel 1405 con una delle sue opere più famose, “Il libro della città delle donne” in cui ha incorporato storie che hanno evidenziato la leadership e la saggezza di importanti donne della storia e della mitologia. Ha pubblicato il sequel, “Il tesoro della città delle donne”, nello stesso anno, completando la serie ora considerata tra le prime pubblicazioni femministe.

LETTURE/ La paura e la sorpresa regnano “In Aeternum”

Durante la sua carriera, Christine de Pizan ha pubblicato 10 volumi di poesie, molti dei quali erano “lamentele”, il termine per poesie e canzoni medievali di protesta contro il vizio o l’ingiustizia. Oggi, Christine de Pizan è tra le 1.038 donne influenti rappresentate nell’iconica installazione d’arte degli anni ’70 di Judy Chicago “The Dinner Party” in mostra al Brooklyn Museum.

CHRISTINE DE PIZAN, L’OPERA SULLE DONNE CONSEGNATA ALLA REGINA ISABELLA

Christine de Pizan ha redatto una biografia nel 1404 di Carlo V di Francia riportando eventi di cui era stata testimone oculare e consultando fonti bibliografiche. A capo di uno Scriptorium in cui riproduceva libri molto apprezzati, è molto famosa per aver dato inizio alla cosiddetta Querelle des femmes: dopo avere letto due opere di Boccaccio e di Jean de Meun, che difendevano l’idea che la donna è per natura un essere vizioso, consegnò alla Regina Isabella un’opera intitolata la “Città delle Dame”, in cui elencava esempi di donne virtuose e importanti nella storia dell’umanità.

Nel 1418, all’età di 53 anni, Christine de Pizan si ritirò in un convento. Dopo undici anni di silenzio scrisse il suo ultimo lavoro sulla sua contemporanea Giovanna d’Arco del 1429, il primo entusiastico poema su Giovanna D’Arco e l’unico a essere composto mentre era ancora viva. La data della morte è sconosciuta, ma dovrebbe aggirarsi intorno al 1430.



© RIPRODUZIONE RISERVATA